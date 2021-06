Une barricade érigée à l’entrée du pont Prince-de-Galles

Une clôture est aussi installée au point d’accès du pont situé du côté de la capitale fédérale. La Ville d’Ottawa est propriétaire de l’ancien pont ferroviaire où il était déjà interdit d’aller.

C’est un pont qui a un certain âge [et qui n’est] pas aussi sécuritaire et pas construit nécessairement pour les piétons. On a vu les conséquences de tout ça avec des décès, malheureusement, ces dernières années , a dit le conseiller d’Ottawa pour le district de Rideau-Vanier, Mathieu Fleury, en entrevue, samedi avec ICI Ottawa-Gatineau.

Un homme de 26 ans a perdu la vie, dimanche dernier, dans la rivière des Outaouais. Il avait sauté dans l’eau depuis le pont Prince de Galles, qui relie Ottawa à Gatineau, et il n’est jamais remonté à la surface.

L'an dernier, au même endroit, un adolescent de 14 ans s'est noyé après avoir sauté du pont.

Les récents événements font dire à plusieurs intervenants que le temps presse pour aller de l’avant avec la réfection du pont.

Plusieurs réclament que le pont soit, éventuellement, rendu accessible pour des initiatives de transport en commun. Certains voudraient que le pont soit aménagé pour permettre aux cyclistes d’y accéder de façon sécuritaire.

« Faisons-le et faisons-le vite parce que, à ce moment-là, les gens pourront y passer. Il n’y aura pas d’interdiction. Il y aura des barrières pour protéger les gens, pour les empêcher de sauter », a soutenu Florence Lehmann, secrétaire pour Bike Ottawa.

Lors de la dernière campagne électorale fédérale, en 2019, la ministre de l’Infrastructure, Catherine McKenna, avait dit vouloir donner une nouvelle vie au pont Prince-de-Galles. Elle avait promis de recommander une contribution du fédéral pour convertir la structure afin que les cyclistes et piétons puissent y passer, à court terme. À plus long terme, c’est un projet de transport en commun qui est envisagé.

Rappelons que la ministre McKenna avait dû s’excuser, en mai 2020, après avoir circulé sur le pont interdit d’accès en compagnie du ministre de la Défense, Harjit Sajjan, durant une course à pied.

Au moment de présenter son engagement électoral, en 2019, la députée d’Ottawa-Centre avait indiqué que les travaux nécessaires sur le pont étaient de l’ordre de 10 millions de dollars.

De son côté, Mathieu Fleury estime aussi que les récents événements mettent en lumière l’importance de moderniser le pont. « C'est sûr qu’on veut donner accès aux piétons et aux cyclistes, mais il faut que ce soit fait avec les mises à jour, avec les investissements parce que pour le moment [...] il n’y a même pas de plateforme pour y marcher. C'est dangereux », a-t-il conclu.

Avec les informations d'Emmanuelle Poisson