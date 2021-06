C’est la fin pour la boutique de machines à coudre Hamel et fils

Une page d'histoire se tourne à Trois-Rivières alors que la boutique Hamel et fils ferme ses portes, après 70 ans d’existence.

Incapable de trouver la relève nécessaire, l’appel à la retraite s’est fait sentir chez le propriétaire Normand Hamel.

Ce n'est pas un domaine très connu. Il n'y a pas de relève. Il n'y a pas de jeunes qui connaissent vraiment la réparation des vieilles machines à coudre ou des machines à coudre plus récentes alors c'était plus difficile de vendre un commerce comme ça.

La compagnie, fondée par le père de Normand Hamel en 1951, doit donc fermer boutique. Malgré ce qu’on pourrait croire, le couturier amorce la transition paisiblement, surtout en raison de l’appui du public.

Il y a quelques dames qui ont pris la peine de me faire des petites cartes de remerciements, dont certaines à la main. Il y a beaucoup de gens qui sont venus en personne me remercier pour les années de services. Et les commentaires sur Facebook, c'est valorisant , avoue Normand Hamel.

Une renommée provinciale

Hamel et fils, ce n’était pas uniquement une affaire trifluvienne. Au contraire, assure-t-il. Les services qu’il a offerts pendant tant d’années ont attiré des gens de partout.

Il y avait des gens qui venaient d'autres régions parce que des réparateurs ou des mécaniciens de machines à coudre c'est quand même plus rare. Dans certaines régions les gens avaient un peu de misère à en trouver donc ça pouvait venir d'autres régions, aussi loin que le Lac-Saint-Jean , admet-il.

Après toutes ses années, la population de partout au Québec devra donc trouver un autre domicile pour ses pantalons troués et ses braguettes brisées.

D’après le reportage de Magalie Masson