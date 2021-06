Des feux d'artifice tirés au centre-ville de Montréal qui font craindre le pire

Les feux d’artifice pour amateurs sont accessibles en vente libre, au Québec, pour les 18 ans et plus. Mais ça reste des projectiles pyrotechniques qui montent à 100 ou 150 pieds. On parle de 50 mètres des fois , souligne Alain Carbonneau, maître artificier et directeur général de la firme Apogée Fireworks.

Ce dernier mentionne que des instructions figurent sur les produits. Chaque pièce demande une distance de sécurité qui commence à 20 mètres pour les plus petites. Le soir de la Saint-Jean, je suis sûr que cette distance n’a pas été respectée , a-t-il ajouté évoquant un manque complet de jugement de la part de ceux qui les ont lancées.

Jean-Marc Lavoie, directeur général du restaurant Jardin Nelson, place Jacques-Cartier, était récemment aux premières loges pour assister à ce genre de débordements de joie à saveur pyrotechnique.

Lorsqu’ils démarrent leurs pièces pyrotechniques, il y a toujours un mouvement de foule, parce que les gens ont peur et se mettent à courir. Une citation de :Jean-Marc Lavoie, directeur général de Jardin Nelson

Il y a des pièces qui sont venues frapper la vitrine du restaurant à l’avant, alors c’est excessivement dangereux , ajoute M. Lavoie qui a vu l'une de ses chemises tomber au combat après qu'une pièce a malencontreusement atterri sur la terrasse plastifiée de son restaurant.

Jean-Marc Lavoie, directeur général du restaurant Jardin Nelson Photo : Radio-Canada

Le Service de sécurité incendie de Montréal indique qu'aucun incendie n'a été déclenché à Montréal en raison de feux d’artifice lancés par des citoyens, mais les dangers sont néanmoins présents. Ainsi, le propriétaire d'un condo dans une tour du centre-ville a récemment partagé sur les réseaux sociaux les images d'un début de feu sur un balcon qui aurait été causé par un feu d'artifice, selon lui.

En 2006, à Terrebonne, un élément pyrotechnique lancé par un habitant avait dévié avant d'atteindre une maison en construction. L’incendie qui avait suivi s’était propagé aux maisons voisines, causant 900 000$ de dégâts.

La Ville de Montréal rappelle que pour lancer des feux d’artifice, il faut obtenir l’autorisation du Service incendie de la ville.

Mais plusieurs autres municipalités n’ont aucun règlement. Alain Carbonneau estime que ces dernières gagneraient à s’inspirer d’Ottawa, où la vente des éléments pyrotechniques est restreinte aux semaines précédant la fête du Canada, le 1er juillet et la fête de la Reine, en mai. Ça permet de garder un certain contrôle , dit-il.

De son côté, l'arrondissement de Montréal-Nord les interdit, partout sur son territoire, depuis un an.

Avec les informations d'Olivier Lefebvre.