Une exposition souterraine à la mémoire des travailleurs de l’industrie minière

Située au centre historique de la mine King, la galerie a été complètement recréée pour rendre hommage aux travailleurs des mines. Le visiteur doit descendre une centaine de mètres sous terre pour avoir accès à cette nouvelle salle.

Une façon de remonter le temps, en commençant par les dernières années de l’exploitation minière dans la région jusqu’au début du 20e siècle. Plus les curieux avancent, plus les objets affichent le poids des ans. Wagons, chargeuses à godet et petites locomotives longent le parcours.

À une extrémité de la galerie, une petite pièce permet d'expérimenter la noirceur totale dans laquelle les mineurs évoluaient quand ils travaillaient.

L'idée en fait c'est de faire ressortir les coulisses de l’exploitation souterraine , explique Laurie Côté Jacques, responsable de la médiation culturelle. Le Minéro-Musée de Thetford a voulu montrer le fonctionnement et l’évolution de l’exploitation de la chrysolite.

Les voix des mines

D’anciens mineurs ont participé à ce projet, de la conception à son aboutissement. Ils ont aidé à la recherche et à l'identification d’artéfacts, mais aussi à la création d'audio-guides. Le système permet à tous nos visiteurs d’entendre leurs commentaires, leurs anecdotes et aussi le vécu de ces gens-là , raconte Laurie Jacques Côté.

Les objets de l'exposition « Descendre dans le temps… » du Minéro-Musée de Thetford | KB3 dévoilent le quotidien des mineurs de la région. Photo : Radio-Canada / Tanya Beaumont

Par les voix et par les objets, « Descendre dans le temps… » met en valeur le patrimoine minier de la région de Thetford Mines.

Je pense que c'est un devoir de mémoire collective de mettre en avant comment ces gens-là travaillent, de quelle façon et dans quelles conditions. Une citation de :Laurie Côté Jacques, responsable de la médiation culturelle

Certaines visiteuses lui ont d’ailleurs confié en avoir plus appris lors de la visite de l’exposition sur le travail de leur époux que toute une vie à leur côté!

Les autres expositions du Centre historique de la mine King, permettent d’en découvrir davantage sur le fonctionnement de l’exploitation minière.