Cyclistes et marcheurs saluent la création de nouveaux sentiers au Mont-Bellevue

Les nombreux utilisateurs du mont Bellevue applaudissent l'entente intervenue entre la Ville et l'Université de Sherbrooke pour développer de nouveaux sentiers pédestres et de vélo de montagne.

Le projet évalué à 200 000 $ est lancé en marge de la création d'une réserve naturelle consacrée à la recherche universitaire.

Les marcheurs, skieurs et cyclistes poussent un soupir de soulagement, eux qui craignaient de perdre certains accès à la montagne.

Je suis très heureux qu'en grande majorité, tous les usagers y trouvent leur compte. Une citation de :Paul Guigue, conseiller municipal

Il y a une Alliance qui s'est formée il y a deux ans, qui comprenait tous les acteurs principaux, tous les usagers, les utilisateurs de la montagne pour en venir à des ententes, parce qu'on le sait, il y avait 9 kilomètres de sentiers illicites , rappelle le conseiller municipal Paul Gingues.

Une fois ces sentiers fermés et revégétalisés, la Ville et l'Université de Sherbrooke ont conclu différentes ententes avec notamment les Sentiers de l'Estrie.

Il y a une étude qui a permis de voir : est-ce qu'on peut conserver des tronçons, quels tronçons ne sont pas durables et réaménager un circuit qui va pouvoir soutenir la fréquentation , explique Nadia Fredette, la directrice générale des Sentiers de l'Estrie.

Un projet de 200 000 $ permettra de développer de nouveaux sentiers pédestres et de vélo de montagne au mont Bellevue. Photo : Radio-Canada

Le club de vélo de montagne Dalbix qui compte 500 membres est également heureux de compter sur une nouvelle piste de 2,5 kilomètres dans le mont J.S. Bourque.

C'est le fun d'aller sur une autre montagne qui est plus haute que le mont Bellevue. C'est un beau terrain de jeu. C'est le fun d'aller jusqu'au mont Sainte-Anne. Ça nous ajoute du beau terrain et on est content de ça , affirme Luc Dugal, président du club de vélo de montagne Dalbix.

L'enthousiasme est également partagé par le collège du Mont-Sainte-Anne qui propose une option vélo de montagne à ses élèves.

Un appel d'offres sera lancé cet automne pour la réalisation des travaux. Les sentiers devraient être accessibles dès 2022 et 2023.

D'après le reportage de Jean Arel