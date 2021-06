De la profondeur pour le Drakkar, selon Pierre Rioux

On est très contents , commente-t-il. On a repêché six attaquants, quatre défenseurs et deux gardiens de but. On a travaillé sur la profondeur.

Liste des joueurs repêchés de la 2e à la 14e ronde  (Nouvelle fenêtre)

Les gars ont une excellente éthique de travail. Ils sont fiers de venir à Baie-Comeau. Une citation de :Pierre Rioux, directeur général hockey du Drakkar de Baie-Comeau

Ils vont arriver ici, prêts à se défoncer pour l'organisation, ajoute Pierre Rioux.

Peu de joueurs de l’Est repêchés

Cinq joueurs originaires de l’Est-du-Québec ont été repêchés, sur les 17 répertoriés par la Centrale de recrutement de la LHJMQLigue de hockey junior majeur du Québec .

Les cinq joueurs de l'Est-du-Québec repêchés dans la LHJMQ Photo : Radio-Canada

L’an dernier, sept des 12 joueurs natifs de la région, qui était disponibles pour les équipes du circuit Courteau, avaient été réclamés.

Dans les dernières années, la moyenne était d'une dizaine par année.