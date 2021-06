Cap-au-Renard se mobilise contre des installations électriques considérées bruyantes

Ils affirment que l’installation, qui borde la route principale de Cap-au-Renard, émettait un bruit constant qu'on pouvait entendre dans tout le village.

C’est un espèce de bizz qui donne un peu l’impression qu’on fait des acouphènes ou quelque chose du genre. Parfois, on l’oublie, mais dès qu’on se remet à y penser, on l’entend , décrit Laurence Boisvert, qui habite le terrain où se trouvent les poteaux électriques en question.

Tout dépendant des vents, on pouvait l’entendre jusqu’à la plage Une citation de :Emilie Sabourin, résidente de Cap au Renard

Il y a quelques semaines, Hydro-Québec serait venu retirer le régulateur, au grand soulagement des résidents du secteur.

Les travaux ont toutefois repris le 22 juin sur les poteaux électriques, affirment-ils.

Plusieurs craignent l'installation d’un nouveau régulateur tout aussi bruyant.

Je me suis rendue compte cet été que, lorsqu’ils ont enlevé les régulateurs, tout le village était content. Plein de monde est venu me voir pour festoyer de ça. Et finalement, il y a quelques jours, ils sont venus réinstaller les poteaux et les gens ont trouvé ça aberrant. Il y a eu comme un mouvement collectif , raconte Laurence Boisvert.

La résidence de Laurence Boisvert se trouve à quelques mètres seulement des poteaux. Photo : Radio-Canada / Marie-Jeanne Dubreuil

Une pétition a été lancée par le mouvement le 24 juin. Selon Mme Boisvert, quelques 105 signatures avaient été recueillies samedi, dont 40 chez des citoyens de La Martre.

Le groupe demande d'ouvrir un dialogue avec Hydro-Québec et d'être informé de possibles solutions de rechange avant que les travaux ne reprennent pour de bon.

Nous sommes des citoyens. On ne comprend pas toute la complexité d'une installation hydroélectrique. On aimerait savoir pourquoi cette installation-là doit directement être mise en plein cœur d'un village, quelles sont leurs [limites] et quels sont nos droits. Une citation de :Laurence Boisvert, résidente de Cap au Renard

Par ailleurs, le groupe de citoyens dénonce l'impact visuel qu'ont les nombreuses installations d'Hydro-Québec dans le village. Les gens questionnent également la pertinence de celles-ci.

Ça fait vraiment beaucoup d'électricité dans le village. C'est dérangeant visuellement, même si elles [les installations] ne sont pas bruyantes. Ça commence à faire une bonne accumulation de fils électriques et de poteaux dans un si petit village , souligne Laurence Boisvert.

Les poteaux destinés à recevoir les régulateurs sont plantés en plein centre du village, sur l'Avenue de la Chapelle. Photo : Radio-Canada / Marie-Jeanne Dubreuil

Le maire de La Marque, Yves Sohier, dit avoir été mis au courant des démarches du groupe citoyen, mais n'a pas eu de contact direct avec eux. Il se disait trop peu informé pour commenter le dossier.

Le conseil municipal discutera de l’enjeu lors de sa prochaine rencontre cette semaine, selon la conseillère municipale de Cap-au-Renard, Mélodie Chesnel.

De son côté, Hydro-Québec n'était pas disponible pour commenter la situation ni jeudi, ni vendredi. La Société d’État affirme qu’elle donnera des explications au cours des prochains jours .

Laurence Boisvert indique toutefois avoir senti une ouverture de la part d'Hydro-Québec, qui aurait joint le groupe citoyen par téléphone depuis le lancement de la pétition.