Robert Godin, l’homme derrière les guitares est de passage à Saguenay

Le savoir-faire de Guitares Godin est reconnu dans l’univers de la musique et samedi, le signataire de ces guitares était de passage à la boutique Ivonick Desbiens musique pour raconter son histoire et surtout pour rencontrer plusieurs passionnés.

J’ai fait tellement de guitares dans ma vie, ça fait 50 ans cette année , raconte Robert Godin.

Il a cofondé la marque Norman au début des années 1970 et ensuite celle de Guitares Godin. Après la création de millions de guitares, et plusieurs décennies de travail derrière lui, le concepteur est toujours aussi débordant d’idées même s'il a légué l’entreprise à ses fils.

Je suis passionné et mes deux fils sont pareils. On travaille toujours sur des prototypes, elles sont toujours en construction les guitares , dit-il avec émotion.

Sa plus grande fierté

J’ai inventé un jeu de cordes spéciales. Avant ça tu ne pouvais pas étirer les cordes, elles étaient trop dures, j’ai fait ça avec un amalgame de cordes et les guitaristes étaient fous de ça. Les gens venaient me voir pour que je modifie leur guitare , dit-il.

Bruce Springsteen fait partie de la liste des guitaristes de renom qui utilisent une guitare signée Godin. Photo : Radio-Canada

À ce jour, Guitares Godin fabrique plus de 200 000 guitares par an dans ses six usines. C'est le plus important manufacturier de guitares en Amérique du Nord.

Selon une entrevue de Jean-François Coulombe.