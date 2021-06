Le Festival des traditions du monde présentera des spectacles en salles à Sherbrooke

Plutôt que de proposer l'événement au parc central de Fleurimont comme dans le passé, l'organisation a choisi de tenir des représentations intérieures ainsi que des activités extérieures un peu partout à travers la ville. La programmation a été planifiée de manière à rappeler l'ambiance originale du festival.

La programmation, ce sera vraiment un clin d'oeil à notre mission, avec les chapiteaux thématiques, pour que les festivaliers se reconnaissent dans cette formule-là , décrit Malika Bajaje, la directrice du festival.

La directrice de l'événement se réjouit d'avoir pu mettre en place un tel déploiement dans le contexte actuel.

Pour nous c'est une très bonne nouvelle de tenir le festival. On n'a jamais arrêté de travailler depuis que la pandémie est commencée. Et cette année le fait qu'on va livrer un vrai festival, on est très contents.

Une citation de :Malika Bajaje, directrice du Festival des traditions du monde