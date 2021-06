61 nouveaux cas de COVID-19 et un décès supplémentaire pour la Saskatchewan

La Saskatchewan enregistre samedi 61 nouveaux cas de COVID-19 et le décès d’une personne dans la quarantaine.

Parmi les nouveaux cas, 15 proviennent de la région de Saskatoon et sept de Regina.

La province compte 79 hospitalisations, dont dix aux soins intensifs.

Depuis le début de la pandémie, 48 706 Saskatchewanais ont contracté la COVID-19. 597 d'entre eux sont toujours considérés comme étant actifs.

Les deux plus grandes villes de la province, Saskatoon et Regina, comptent respectivement 143 et 119 cas actifs.

Le gouvernement signale par ailleurs avoir détecté un total de 178 cas du variant Delta depuis son apparition dans la province.

On dénombre également 23 323 doses de vaccins administrées au cours des dernières vingt-quatre heures.

Depuis le début de la campagne de vaccination, 1 092 980 doses ont été administrées.