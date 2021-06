Justin Gendron prêt à relever le défi avec les Tigres de Victoriaville

La Centrale de soutien au recrutement de la LHJMQLigue de hockey junior majeur du Québec prévoyait une sélection plus tardive, au deuxième tour, pour l'attaquant des Flyers de Moncton. Mais, le jeune homme a déjoué les experts.

Justin Gendron a inscrit 11 points en 14 parties à sa première saison complète avec les Flyers de Moncton chez les moins de 18 ans. Photo : Radio-Canada / Ian Bonnell

J'étais vraiment surpris d'entendre mon nom , lance Gendron. J'étais incroyablement content d'être choisi par Victoriaville, qui a gagné la coupe. C'est une bonne organisation.

Victoriaville a battu Val d'Or en finale au début du mois.

Habituellement, les équipes championnes, au niveau junior, passent par une période d'insuccès au cours des années suivantes, ce qu'on appelle une reconstruction . Les joueurs plus âgés partent et sont remplacés par des recrues.

Cette situation n'effraie pas Justin Gendron. Je vois cela comme une occasion de faire l'équipe et de participer à l'effort de reconstruction.

Justin Gendron, devant son filet installé dans le garage de la maison familiale à Dieppe. Photo : Radio-Canada / François Le Blanc

Son été sera consacré à l'entraînement pour arriver fin prêt à Victoriaville pour le camp d'entraînement, prévu à la mi-août.

J'ai reçu quelques appels de l'organisation. Pour l'entraînement, je dois prendre du poids (prendre de la masse musculaire) , explique-t-il.

Être le premier choix d'une organisation vient avec de la pression. La recrue des Tigres ne s'en fait pas trop. Je vais contrôler ce que je peux et m'entraîner sérieusement. Pour le reste, je ne peux commencer à me préoccuper des autres joueurs , explique Gendron.

Une bonne cuvée

Au total, 255 joueurs ont été repêchés par l'une des 18 équipes de la LHJMQ. La séance s'est tenue virtuellement en raison des restrictions relatives à la pandémie, vendredi et samedi.

Répartition par province N. -É. : 36

N. -B. : 24

Î. -P. -É. : 11

T. -N. -L. : 4

Dépister le talent a été plus ardu cette année. Les équipes des Maritimes ont pu tenir une saison, avec plusieurs embûches et arrêts, tandis que celles du Québec ont été limitées à des entraînements.

Autres Acadiens choisis 51e Mathieu Pelletier : Edmundston par Rouyn-Noranda

81e Philippe Collette : Saint-Antoine par Acadie-Bathurst

95e Colby Morin : Saint-Léonard par Cap-Breton

115 Brad Nadeau : Saint-François de Madawaska par Rimouski

158e Dominic Deschênes : Saint-Joseph de Madawaska par Québec

194e Jean-Phillip Boudreau : Moncton, par Québec

Du succès pour Mount Academy

L'Académie Mount a ouvert ses portes en 2017. Photo : Julien Lecacheur

Généralement, les joueurs de l'Atlantique proviennent des programmes établis de moins de 18 ans (anciennement midget AAA), comme les Flyers de Moncton, les Knights de Charlottetown, les Maple Leafs de Saint-Jean de T.-N.-L. ou les équipes de Cole Harbour et d'Halifax.

Mais, cette année,un jeune programme émerge. L'Académie Mount, de Charlottetown, a vu la LHJMQLigue de hockey junior majeur du Québec repêcher 12 de ses protégés. Cam Squires (Cap-Breton, 22e) Cole Burbidge (Saint-Jean, 29e) et Mathieu Pelletier (Rouyn-Noranda, 51e) ont de bonnes chances de percer dans les prochaines années.

Olivier Filion dirige le programme masculin de hockey depuis 2019. Photo : Julien Lecacheur

Olivier Fillion, un ancien du Titan d'Acadie-Bathurst qui est à la barre du programme depuis deux ans, était très fier des résultats.

On savait qu'on allait bâtir une jeune équipe, avec un bon noyau, mentionne Fillion. Je souhaitais avoir plusieurs noms au repêchage et ç'a réussi .

C'est difficile de faire sa place avec des programmes renommés en Atlantique et avec la compétition des écoles préparatoires aux États-Unis.

Tout le monde met l'équipement pour aller sur la glace et pour gagner. Mais, vraiment, pour nous, le but numéro un, ce sont nos jeunes de 15 ans qui sautent d'un niveau à un autre. On leur donne le défi et l'occasion de se faire valoir dans une équipe de jeunes , explique-t-il.

Mathieu Pelletier, du quartier Saint-Jacques, à Edmundston, a été sélectionné au 3e tour. Photo : Julien Lecacheur

Il est fier de la sélection de Mathieu Pelletier. C'est un 'hockey nerd'. Il est venu ici (à l'Académie Mount) avec l'intention de se développer avec les outils qu'on lui a donnés et il l'a fait.

Ces 12 sélections représentent une belle carte de visite pour le recrutement auprès des autres jeunes.

Les Sea Dogs font de bonnes affaires

Le gardien Jonathan Lemieux passe aux Sea Dogs. Photo : Gracieuseté : foreurs.qc.ca

La deuxième journée a été marquée par un échange important, lors du 6e tour. Les Sea Dogs de Saint-Jean ont obtenu Jonathan Lemieux, gardien de but des Foreurs de Val d'Or, finalistes malheureux de la dernière coupe du Président, ainsi qu'un choix de 7e tour, qui est devenu Renaud Lalancette.

Lemieux, âgé de 20 ans, a une excellente moyenne de 1,96 but accordé par match et arrête 92 % des tirs dirigés contre lui.

Les Sea Dogs ont cédé, en retour, le défenseur Kale McCallum, et quatre choix au repêchage, dont celui de 1er tour de Val d'Or, en 2023.

La saison 2020-21 est maintenant terminée. Les yeux des partisans de la LHJMQ seront tournés vers les camp d'entraînement, qui devraient commencer à la mi-août.