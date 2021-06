Les finissants de la Cité des Jeunes A. -M. Sormany reçoivent leur diplôme en personne

Les finissants de la Cité des jeunes A.-M. Sormany d’Edmundston ont reçu leur diplôme samedi. Pour le plus grand plaisir des finissants, malgré la pandémie, plus de mille personnes étaient présentes à la cérémonie.

Il s'agissait de la 49e cérémonie de remise des diplômes à la Cité des jeunes A.-M. Sormany d’Edmundston.La fébrilité était palpable avant le début de la cérémonie. Les finissants jonglaient avec une foule d'émotions. Un peu stressé, fébrile, excité aussi. - C’est plaisant que même avec la COVID, on ait pu avoir une belle cérémonie comme ça et un bal! - Je me sens bien. C’est la fin de l’année scolaire.

Le directeur de l'école, Bertin Lang, a salué le travail et la résilience des finissants. Votre dernière année d'école en fut une exceptionnelle. N'oubliez pas que vous êtes exceptionnels. Misez sur vos forces et osez prendre votre place , leur a-t-il lancé pendant son allocution.

Le porte-parole des finissants, Jacob Foulagi, a tenu à remercier avec humour le dévouement du personnel de l'école et à souligner la persévérance de ses pairs. Si vous avez été capables de passer au travers d'une pandémie mondiale et graduer, vous pourrez faire n'importe quoi.

Des finissants de l'école Cité-des-Jeunes A. -M. -Sormany à Edmundston attendent le début de la cérémonie. Un groupe de finissants de l'école Cité-des-Jeunes A. -M. -Sormany à Edmundston au N. -B. reçoivent leur diplôme de fin d'études secondaires Les proches des finissants de l'école Cité-des-Jeunes A. - M.-Sormany à Edmundston au N. -B. font la file à l'extérieur du Centre Jean-Daigle, lieu de la cérémonie. Des proches des finissants ont pu assister à la cérémonie de remise des diplômes. Les finissants de l'école Cité des Jeunes A. -M.- Sormany à Edmundston entrent en procession lors de leur cérémonie de remise des diplômes. Les finissants de la Cité des Jeunes A. -M. -Sormany à Edmundston défilent dans le Centre Jean-Daigle. Les finissants de l'école Cité de Jeunes A. -M. -Sormany à Edmundston ont pu défiler devant leurs proches pour recevoir leur diplôme. Les proches des finissants ont pu assister à la cérémonie de remise des diplômes au Centre Jean-Daigle. Le directeur de l'école Cité des Jeunes A. -M.-Sormany d'Edmundston, Bertin Lang.

Un groupe de finissants de l'école Cité-des-Jeunes A. -M. -Sormany à Edmundston au N. -B. reçoivent leur diplôme de fin d'études secondaires

Les proches des finissants de l'école Cité-des-Jeunes A. - M.-Sormany à Edmundston au N. -B. font la file à l'extérieur du Centre Jean-Daigle, lieu de la cérémonie.

Des proches des finissants ont pu assister à la cérémonie de remise des diplômes.

Les finissants de l'école Cité des Jeunes A. -M.- Sormany à Edmundston entrent en procession lors de leur cérémonie de remise des diplômes.

Les finissants de la Cité des Jeunes A. -M. -Sormany à Edmundston défilent dans le Centre Jean-Daigle.

Les finissants de l'école Cité de Jeunes A. -M. -Sormany à Edmundston ont pu défiler devant leurs proches pour recevoir leur diplôme.

Les proches des finissants ont pu assister à la cérémonie de remise des diplômes au Centre Jean-Daigle.

Le directeur de l'école Cité des Jeunes A. -M.-Sormany d'Edmundston, Bertin Lang.

Malgré la pandémie, les 237 finissants ont reçu leur diplôme ensemble à l’intérieur du Centre Jean-Daigle. De plus, chaque finissant a eu droit à quatre invités pour assister à la cérémonie. Les mesures sanitaires ont été respectées. Tout le monde devait se désinfecter les mains à l’entrée et le port du masque était obligatoire en tout temps à l’intérieur. Les invités devaient utiliser l’entrée principale du centre et ensuite s'asseoir dans les gradins. Pour permettre la distanciation requise, chaque invité était séparé par un siège vide.

Les finissants ont emprunté la porte arrière de l’aréna pour entrer. Une fois à l’intérieur, ils ont été placés à l'écart des spectateurs, dans l'arène centrale, là où se trouve la glace normalement. Les finissants ont pu enlever leur masque pour la prise de photo lors de la remise du diplôme.

Après plus d’un an de pandémie qui a bouleversé l’année scolaire, cette cérémonie quasi normale a réjoui les adolescents. Avec la pandémie, on s’est séparés un peu, mais là on peut tous se réunir, c’est vraiment un bon sentiment.

D'après un reportage de Bernard LeBel