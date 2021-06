Repêchage faste pour l’Océanic

Avec quatre sélections dès le premier tour, l'Océanic a retenu l'attention en faisant l'acquisition de deux attaquants, d'un défenseur et d'un gardien de but.

Contrairement à l'an dernier, l'Océanic avait les mains pleines avec quatre choix de premier tour, et un total de 10 choix dans lors des cinq premiers tours.

Tableau des joueurs repêchés du 2e au 12e tour.  (Nouvelle fenêtre)

On avait des choix de haute qualité , commente Serge Beausoleil. On a repêché de très très bons joueurs.

On est allés chercher du talent, de la rigueur, de la maturité et de l’énergie à plus finir.

Une citation de :Serge Beausoleil, directeur général de l'Océanic