Le Comité de compassion pour les sans-abri de North Bay lance l’opération « Backpacks of Love » (Les sacs à dos d’amour). Dans les prochaines semaines, l’organisme espère récolter des dons : 200 sacs à dos remplis de produits de première nécessité comme des serviettes hygiéniques, du papier de toilette ou du dentifrice.

Je crois sincèrement que si l’on veut mettre un terme à l’itinérance, la communauté doit agir et donner de l’amour , assure Rebecca Riesen, à l'origine de l’initiative.

Le groupe a consulté plusieurs organismes locaux qui interviennent auprès des personnes sans-abri afin de connaître les produits dont elles ont le plus besoin.

Rebecca Riesen est à l'origine de l’initiative « Backpacks of Love » et membre du Comité de compassion pour les sans-abri de North Bay. Photo : Radio-Canada / Alice Zanetta

Ça va de la crème solaire jusqu'aux produits hygiéniques. [...] On peut penser que ces produits sont faciles d’accès, mais les personnes sans-abri n’ont pas d’argent, certains ont même honte de rentrer dans les magasins. Il s’agit de fournir les produits dont ils ont besoin, mais aussi de les aider à avoir une meilleure estime d’eux-mêmes, de leur redonner confiance en eux et en la communauté , explique Mme Riesen.

Les sacs à dos de l’amour sont un moyen pour que les personnes sans-abri aient confiance en la communauté, qu’elles se sentent aimées et aidées. Une citation de :Rebecca Riesen, organisatrice de l’initiative « Backpacks of Love » et membre du Comité de compassion pour les sans-abri de North Bay

Tous les sacs récoltés seront ensuite donnés à des organismes de North Bay qui travaillent de près avec les personnes sans-abri.

Judy Reid, une résidente de North Bay, est venue samedi porter quelques produits essentiels et sacs à dos.

Je veux juste aider les personnes en situation d’itinérance; elles ont besoin d’aide, ce sont des êtres humains , laisse tomber Mme Reid.

Judy Reid, résidente de North Bay, est venue samedi donner des sacs et produits essentiels au Comité de compassion pour les sans-abri de North Bay. Photo : Radio-Canada / Alice Zanetta

Même si plusieurs organismes existent à North Bay pour aider les personnes en situation d’itinérance, Judy Reid estime qu’il manque toujours de ressources.

Chacun peut contribuer, même avec des choses aussi simples , conclut-elle.

La présidente du Comité de compassion pour les sans-abri de North Bay, Leah Pierce, se réjouit de l’engouement suscité dans la communauté.

Plusieurs commerces locaux ont fourni quelques sacs à dos, en plus de nous donner des rabais et de l’argent , détaille-t-elle, pleine d’enthousiasme.

À North Bay, 267 personnes sont en situation d’itinérance, selon le dernier décompte du Conseil d’administration des services sociaux du district de Nipissing.

La population itinérante du district de Nipissing a augmenté de 60 % entre 2018 et 2020 passant de 182 à 293 personnes.

Les dons peuvent être déposés à l’église New Apostolic de North Bay les samedis 10 juillet et 24 juillet entre 13 h et 15 h.

Face à l’engouement, le Comité de compassion pour les sans-abri de North Bay envisage déjà de répéter la campagne à l’automne.