Mort de Steven Rigby : un jury suggère à la police de recourir aux armes non létales 

Le jury de 6 personnes formule 10 changements après une semaine d’audition de témoins et d’examen des preuves sur la mort de Steven Rigby. Ce dernier est décédé à la suite d’une fusillade impliquant la police de Saskatoon le 22 décembre 2018, alors qu’il était âgé de 27 ans.

Selon l’enquête, Steven Rigby qui a lutté contre la maladie mentale et l'alcoolisme avait promis de provoquer un agent de police pour que celui-ci lui tire dessus.

Steven Rigby avait déjà évoqué une tentative de suicide en se servant d'un policier, selon sa mère, Carey Rigby-Wilcox. La médecin qui suivait Steven Rigby a confirmé que le jeune homme parlait de cette méthode de suicide.

Trois agents de police de Saskatoon qui ont témoigné lors de l'enquête ont déclaré que Rigby avait pointé son arme vers la police avant d'être abattu.

L'enquête, qui a débuté lundi, n'est pas un processus criminel. Les jurés, quatre hommes et deux femmes devraient formuler des recommandations pour prévenir les décès comme celui de Steven Rigby à l'avenir.

Plus de psychiatres formés

Outre la demande de limitation du port d’armes létales, le jury appelle l’Autorité de santé de la Saskatchewan (SHA) et l’Université de la Saskatchewan à augmenter le nombre de places de formation pour les aspirants psychiatres de la province. Un témoin, lui aussi psychiatre, a déclaré qu’il n’y a actuellement de 5 à 8 places disponibles par an.

Steven Rigby a été interné dans un établissement de santé mentale à Saskatoon, mais il a rapidement été libéré deux jours avant la fusillade. Sa famille a déclaré qu'il n'avait jamais reçu l'aide dont il avait besoin.

La psychiatre qui a donné son congé à Steven Rigby a déclaré que certaines de ses informations de santé antérieures - y compris une tentative de suicide qui l'avait conduit dans un autre hôpital de la Saskatchewan cinq mois plus tôt - n'étaient pas à sa disposition au moment où elle l'a évalué en décembre 2018. Elle a dit que cela aurait été utile pour son travail.

Le jury demande à la SHAAutorité de la santé de la Saskatchewan de mieux centraliser les dossiers de santé afin que les médecins puissent obtenir plus facilement des informations sur les patients.

Le bien-être mental des policiers figure également dans les recommandations. Le jury suggère qu'il y ait un plus grand nombre de psychologues au sein de la GRCGendarmerie royale du Canada et du Service de police de Saskatoon. Par ailleurs, il recommande des visites obligatoires chez un psychologue pour les agents des deux services de police, le plus rapidement possible après un incident critique.

Une recommandation invite les hauts responsables policiers à étudier la technologie de télésurveillance afin d'améliorer la communication entre les lieux d'incidents critiques et le quartier général de la police au centre-ville de Saskatoon.

Dans une autre recommandation portant sur la communication, le jury appelle la GRCGendarmerie royale du Canada et le Service de police de Saskatoon à accroître la formation et les ressources consacrées au système de communication qui relie les radios de police des deux organismes.

Les recommandations formulées vendredi ne sont pas contraignantes, mais Carey Rigby-Wilcox, la mère de Steven Rigby, a déclaré qu'elle était convaincue qu'elles seraient toutes mises en œuvre.

J'espère simplement que les gens regardent en arrière et réfléchissent aux erreurs, aux lacunes, aux fissures de chaque système et essaient de l'améliorer et de le faire aussi vite que possible.

Après l'audition de tous les témoins, l'avocat de l'autorité sanitaire de la Saskatchewan, Scott Spencer s'est tourné vers la famille Rigby et a exprimé ses condoléances pour la mort de Rigby.

Avec les informations de Guy Quenneville