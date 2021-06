Liane Roy élue présidente de la FCFA

Elle est la première Acadienne à occuper ce poste depuis 2007. Elle est aussi la sixième femme à occuper la présidence de l'organisme depuis sa fondation.

Madame Roy a remporté le vote devant le président sortant, Jean Johnson de l'Alberta, qui sollicitait un nouveau mandat.

Elle est la 19e personne à présider la FCFA.

Les élections ont eu lieu samedi à l’occasion de la 46e assemblée générale annuelle de la FCFA.

Le mandat à la présidence de la fédération est d'une durée de deux ans.

Liane Roy a décidé de se lancer dans la course en raison de la teneur des dossiers en cours.

La modernisation de la Loi sur les langues officielles et les États généraux sur l'enseignement supérieur en français en milieu minoritaire. Ce sont des questions qui me tiennent beaucoup à coeur, ça m'a motivée à me présenter.

Une citation de :Liane Roy