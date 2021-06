Les Voltigeurs misent sur Tyler Peddle au deuxième rang du repêchage de la LHJMQ

Les équipes de la Mauricie et du Centre-du-Québec ont volé la vedette lors du premier tour du repêchage de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ), vendredi soir, avec six sélections.

L’organisation de Drummondville s’est prononcée à quatre occasions alors que Shawinigan n’a parlé qu’une fois lors de la première ronde. Même chose pour les champions en titre de la coupe du Président, les Tigres de Victoriaville.

Les Voltigeurs et leur directeur général Philippe Boucher ont commencé la soirée en misant sur le Canadien Tyler Peddle avec le deuxième choix au total acquis plus tôt cette semaine des Eagles du Cape-Breton.

L’arrivée du deuxième meilleur espoir du classement final de la Centrale de soutien au recrutement de la LHJMQ Ligue de hockey junior majeur du Québec n’est toutefois pas confirmée à Drummondville.

Le joueur étudie présentement ses options en vue d’un possible saut dans les rangs universitaires américains.

Ayant porté les couleurs du prestigieux programme de l’école Shattuck-St. Mary’s, qui a notamment accueilli des talents comme Sidney Crosby et Jonathan Toews, Peddle est un ailier gauche de six pieds qui a amassé 46 points, dont 31 filets en 47 rencontres, la saison dernière.

Six choix plus tard, les Cataractes de Shawinigan ont, au neuvième rang, jeté leur dévolu sur un défenseur droitier de la région : Jordan Tourigny.

Originaire de Victoriaville, Tourigny a passé la dernière saison avec l’organisation des Estacades de Trois-Rivières.

Ensuite, Drummondville est retourné au podium de cette séance virtuelle pour faire la sélection du défenseur Matteo Rotondi. Classé initialement au 17e rang par les services de recrutement du circuit Courteau, Rotondi a finalement trouvé preneur au 11e rang.

Ce défenseur de six pieds, qui aura 16 ans le 15 août prochain, a disputé la dernière saison avec les U18 de l’école Rothesay Netherwood au Nouveau-Brunswick.

Au 14e rang, c’était au tour des Tigres de Victoriaville de faire leur seule et unique sélection de la soirée. Tout comme les Voltigeurs, le gérant victoriavillois Kevin Cloutier a opté pour les Maritimes en choisissant Justin Gendron des Flyers de Moncton.

Gendron, un ailier droit de six pieds et un pouce, a amassé 11 points, dont sept buts en huit rencontres de séries avec son équipe, cette saison.

Enfin, les Voltigeurs ont conclu la soirée des équipes des deux régions en y allant d’une transaction pour faire l’acquisition du 16e choix des Titans d’Acadie-Bathurst.

Le gérant Philippe Boucher a échangé les 28e et 47e choix, en plus d’une sélection de second tour en 2022 et de troisième tour en 2023. Avec ce choix, Boucher a acquis le défenseur le mieux placé sur la liste de la Centrale de soutien au recrutement de la LHJMQLigue de hockey junior majeur du Québec , soit Marc-Olivier Beaudry.

Enfin, avec la 17e sélection, Drummondville a conclu sa productive soirée en misant sur Loïc Goyette, un attaquant du Rousseau Royal de Laval-Montréal.

Les prochaines rondes du repêchage de la LHJMQ se poursuivaient, samedi, pendant la journée.