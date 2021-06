La campagne de vaccination progresse rapidement au Nouveau-Brunswick

Plus de 76 000 personnes ont reçu une dose du vaccin au cours de la dernière semaine. Il s’agit du plus grand nombre de doses administrées sur une période de sept jours consécutifs.

Au cours de la dernière semaine, 84 000 personnes ont pris rendez-vous pour recevoir le vaccin contre la COVID-19.

Parmi les 12 ans et plus, 27,4 % ont reçu deux doses du vaccin et 77,2 % en ont reçu une.

La province exige que 75 % des 12 ans et plus aient reçu deux doses du vaccin pour lever l’arrêté d’urgence et du même coup toutes les restrictions. Les autorités visent le 2 août.

Un nouveau cas

La province ne signale qu’un seul nouveau cas. Il implique un quadragénaire de la région de Bathurst qui a récemment fait un voyage.

Le Nouveau-Brunswick compte 33 cas actifs, son plus faible nombre depuis le 13 mars. Quatre Néo-Brunswickois sont à l’hôpital, dont un aux soins intensifs.