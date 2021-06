Les sauveteurs continuent de se faire rares dans l’Est-du-Québec

De nombreuses municipalités de l'Est ont pourvu leurs postes de sauveteur de peine et de misère, cette année. Des jeunes de plus en plus occupés et le ralentissement des formations causé par la pandémie sont les causes d’une pénurie imminente, dans ce secteur d’emploi spécialisé.

À Sept-Îles, il devient urgent de recommencer les activités de formations des sauveteurs en présentiel qui ont été bouleversées en raison de la pandémie. Pour l’instant, on est encore correct, mais c’est toujours un défi et c’est toujours fragile quand on va chercher des employés , explique la formatrice et technicienne aquatique pour la Ville de Sept-Îles, Guylaine Banville.

Même si un nombre suffisant de sauveteurs sont formés pour l'été, encore faut-il qu’ils soient disponibles. Les jeunes ont tous une vie occupée. Ils vont jouer au volleyball ou ont un deuxième emploi. C'est aussi plus difficile au niveau des disponibilités , relate Mme Banville.

Le recrutement a également été particulièrement difficile cette année puisqu’avec les écoles fermées, le contact que plusieurs équipes piscines avaient avec les écoliers était inexistant.

Guylaine Banville est formatrice et technicienne aquatique pour la Ville de Sept-Îles. Photo : Radio-Canada / Lambert Gagné-Coulombe

La rareté des sauveteurs est également observée à Matane, indique la directrice des communications de la Ville, Anne Dionne. Nous avons aussi procédé à un ajustement salarial récemment, afin de demeurer attractifs , précise-t-elle.

À Sainte-Anne-des-Monts, même si l’équipe de sauveteurs est complète pour l’été, l’horaire de l’automne est loin d’être assuré, s'inquiète le directeur adjoint de la piscine municipale, Frederick Deroy. L’été c’est un peu plus facile parce qu’on a plusieurs étudiants du Cégep et de l’université qui reviennent en région, mais en saison ordinaire, c’est plus compliqué , lance-t-il.

À l’automne, on sait déjà que ça va être problématique en raison de la pause de formation qu’on a dû faire à cause de la pandémie. Une citation de :Frederick Deroy, directeur adjoint, piscine municipale de Sainte-Anne-des-Monts

Pour cette municipalité sans cégep, le maintien d’un nombre de sauveteurs formés est un véritable défi, considérant que l'âge légal pour surveiller comme sauveteur responsable de bassin est de 17 ans.

La formation pour devenir sauveteur national dure une centaine d’heures. On investit beaucoup de temps pour former notre personnel et on va les avoir pour nous une demie saison, ou un an, selon leur âge. Si on arrête de former pendant quelques mois, on brise cet équilibre-là. On est toujours en train de former la relève , ajoute Frederick Deroy.

Le manque de moniteurs qualifiés pour offrir des cours de natation est également un problème important dans de nombreuses municipalités de la région.

Avec les informations de Lambert Gagné-Coulombe