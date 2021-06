Un appel à sensibiliser les étudiants en médecine à la santé des personnes LGBTQ

Les étudiants en médecine au Canada devraient tous suivre un programme d’études obligatoire et normalisé au sujet de la santé des personnes LGBTQ, affirment des chercheurs et activistes.

À l'heure actuelle, l’enseignement de ces enjeux est limité et irrégulier dans les facultés de médecine canadiennes, selon un récent article  (Nouvelle fenêtre) paru dans le Journal de l'Association médicale canadienne.

Cela cause un manque de connaissances et de sensibilisation chez les médecins et peut mener à des expériences négatives et inconfortables pour les patients LGBTQ, explique Miranda Schreiber, l’autrice principale de l’étude et chercheuse en santé à l'Université de Toronto, qui est elle-même membre de la communauté LGBTQ.

Elle souligne que certaines personnes sont alors peu enclines à retourner voir un médecin, même si elles ont besoin de soins. Certaines expériences peuvent être gênantes – par exemple, elle raconte qu’au lieu de lui demander si elle avait une petite amie ou un partenaire sexuel, son médecin lui a demandé maladroitement si elle avait un copain ; d’autres situations peuvent être plus frustrantes.

Ce n'est pas seulement que les médecins discriminent intentionnellement les patients de nos communautés, mais l’éducation en tant que telle est basée sur un cadre hétéronormatif , note-t-elle.

Miranda Schreiber est chercheuse à l'Université de Toronto. Photo : Gracieuseté Miranda Schreiber

Miranda Schreiber cite également une étude de 2014 qui a montré que les lesbiennes étaient négligées pour des tests de dépistage de routine comme le frottis cervico-vaginal (ou test Pap), parce qu'elles n'ont pas de partenaires sexuels masculins, ce qui les expose à un risque de cancer du col de l'utérus non détecté.

Iniquités en santé

Un rapport du Comité permanent de la santé de la Chambre des communes en 2019 a révélé des iniquités en santé vécues par les communautés LGBTQIA2, qui globalement ont une moins bonne santé physique, mentale et sexuelle que leurs homologues hétérosexuels, et qui sont plus à risque d’avoir des problèmes de santé comme le cancer ou des maladies cardiovasculaires.

Ces personnes sont moins susceptibles d'avoir un médecin de famille et plus susceptibles de vivre avec des maladies chroniques, par exemple.

L'une des recommandations du comité permanent était que les professionnels de la santé reçoivent plus de formation sur la santé LGBTQ.

Un sondage national auprès d'étudiants en médecine canadiens a révélé que seulement 10 % d'entre eux se sentaient suffisamment informés pour fournir des soins de santé aux patients transgenres, selon l'article du JAMCJournal de l'Association médicale canadienne .

L’étude a montré que même quelques heures d'enseignement ont fait en sorte que les médecins prenaient de meilleures notes sur les antécédents sexuels d'un patient, fournissaient des conseils de santé préventifs plus complets et avaient moins de préjugés lors d’entretiens avec des patients.

Une pétition lancée

Une pétition en ligne qui appelle à une éducation standardisée sur la santé LGBTQ a obtenu près de 1500 signatures en deux semaines. Lancée par SexMed, un groupe qui lutte contre l'iniquité en matière de santé sexuelle, cette pétition demande la collaboration de l'Association des facultés de médecine, du Collège des médecins de famille et du Collège royal des médecins et chirurgiens.

Des trois associations, seul le Collège royal a répondu à une demande de commentaire de CBC News jusqu’à présent. Janis Hass, porte-parole, indique que l’institution a déjà établi des normes pour respecter tous les patients et prendre en compte leur contexte .

Elle souligne que le Collège royal doit mettre à jour son cadre de compétences pour 2025, et a donc l’intention de consulter les parties prenantes pour mettre davantage l'accent sur l'équité, la diversité et l'inclusion, les enjeux de santé pour les personnes LGBTQ2+, le racisme anti-Noirs et la santé des Autochtones .

Sarah Robinson, représentante de SexMed, indique que plusieurs associations d'étudiants en médecine ont manifesté leur soutien en réponse à la pétition.

La faculté de médecine de l'Université de Toronto dit pour sa part avoir fait beaucoup de progrès pour réviser son programme d'études et enseigner aux étudiants comment prendre soin des patients LGBTQ, selon un porte-parole. La faculté de médecine dit avoir également organisé un atelier sur la santé LGBTQ en 2020.

D'après un texte de Samantha Beattie, CBC