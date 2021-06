Effondrement d'un immeuble en Floride : le bilan grimpe à 5 morts

Aujourd'hui, nos équipes de sauvetage ont trouvé un autre corps dans les décombres, et nos recherches ont aussi mis au jour des restes humains , a déclaré la mairesse du comté de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, lors d'une conférence de presse.

Le nombre de disparus est quant à lui passé de 159 à 156, puisque trois corps ont pu être identifiés, a-t-elle ajouté. Les dépouilles doivent être analysées par un médecin légiste, tandis que des échantillons d'ADN des membres des familles sont prélevés afin d'aider à l'identification.

Un peu plus tôt dans la journée, la consule générale du Canada à Miami, Susan Harper, a confirmé à CBC que quatre Canadiens manquaient toujours à l'appel. Ces ressortissants logeaient dans deux résidences différentes, a-t-elle indiqué.

Parmi les disparus se trouvent aussi neuf Argentins, trois Uruguayens et six Paraguayens.

Des photos de personnes portées disparues ont été rassemblées dans un mémorial informel près du site d'un immeuble effondré jeudi à Surfside, en Floride. Photo : AFP / ANDREA SARCOS

Des conditions extrêmement difficiles

Les secouristes, qui tentent toujours de retrouver des survivants, font face à une barrière de taille : la fumée s'est propagée à travers les gravats, ce qui rend certaines zones de recherches inaccessibles.

En matinée, la mairesse Daniella Levine Cava avait fait état de la présence d'un incendie sous les débris, dont la source était difficile à isoler, et qui compliquait aussi les recherches.

Les pompiers ont demandé aux riverains de rester chez eux, fenêtres et portes closes, pour se protéger des fumées.

À l'aide de la technologie infrarouge, les pompiers tentent de faire des tranchées pour isoler les secteurs qui brûlent et poursuivre les recherches. Selon le chef des pompiers du comté de Miami-Dade, Alan Cominsky, les conditions dans lesquelles travaillent les secouristes sont extrêmement difficiles.

L’incendie a augmenté pendant la soirée à mesure que l’on essayait d’enlever les débris. On a dû arrêter un moment, avant de recevoir de l’équipement plus approprié et commencer à faire des tranchées , a-t-il expliqué.

La pluie qui s’est mise à tomber à Surfside pourrait peut-être aider les pompiers dans leur combat.

La priorité des secouristes est toujours de retrouver des survivants. L’espoir est encore possible, selon Daniella Levine Cava, parce que le tas de débris accumulé au pied de l’immeuble contient de nombreuses cavités où il y a de l’air.

Nous gardons espoir. [...] Nous recherchons des personnes vivantes dans les décombres, c'est notre priorité et nos équipes n'ont pas arrêté Une citation de :Daniella Levine Cava, mairesse du comté de Miami-Dade

Pour aider les équipes sur le terrain, Israël a annoncé samedi l'envoi sur place d'experts et de secouristes.

Des inspections à l'ordre du jour

Mme Levine Cava a indiqué qu’elle comptait faire inspecter tous les immeubles potentiellement problématiques du comté, notamment ceux qui ont été construits depuis bientôt 40 ans.

Encore plus tôt samedi, on apprenait que l'immeuble de 12 étages qui s'est effondré, la Champlain Towers South, construite en 1981, avait fait l'objet d'un examen en 2018. Le consultant qui l'avait effectué avait conclu que l'édifice avait « des dommages structurels majeurs », mais ne les avait pas désignés comme dangereux.

Une vue aérienne montre l'étendue des dégâts après l'effondrement d'une portion de l'immeuble de 12 étages. Photo : afp via getty images / Chandan Khanna

Les autorités ont par ailleurs déclaré qu'elles viendraient en aide aux résidents qui doivent évacuer la Champlain Towers North, située à proximité du site de la catastrophe. Cet immeuble a été construit la même année par le même promoteur immobilier.

Des agents doivent procéder à des examens afin de détecter des failles dans la structure qui pourraient laisser présager un risque d'effondrement.

Il est probablement prudent de demander aux habitants de se loger ailleurs pendant quelques semaines afin que nous procédions à des vérifications , a recommandé le maire de Surfside, Charles Burkett.

La Champlain Towers East, un immeuble qui a été construit dans un style différent et à une autre époque, encore par ce même promoteur, doit aussi être inspectée.

Le nombre de bâtiments qui seront vérifiés sera dévoilé sous peu, ont affirmé les autorités.

Le gouverneur de la Floride, Ron DeSantis, a assuré que toutes les ressources nécessaires seront déployées pour faire face à la situation.

L'enquête pour déterminer les causes exactes de la tragédie de Surfside durera probablement des mois, ont prévenu les experts.