Une ministre albertaine dénonce une attaque raciste à l’encontre de sa fille

La fille de 25 ans de la ministre albertaine des Services sociaux et communautaires, Rajan Sawhney, a été agressée vendredi au centre-ville de Calgary lors d’un incident motivé par la haine raciale, a affirmé la ministre sur Twitter  (Nouvelle fenêtre) .

Dans un tweet, Rajan Sawhney a déclaré que sa fille avait été attrapée, poussée, injuriée et poursuivie sur le trottoir près de l’avenue Stephen, à proximité de son bureau. Cette dernière n’a pas été blessée, mais toutes les deux se disent troublées par l’événement.

Je suis à la fois indignée, attristée et dégoûtée, comme je l'ai été à chaque attaque contre des femmes de couleur ces derniers mois , a-t-elle écrit sur Twitter.

Dans une entrevue à CBC/Radio-Canada, la fille de la ministre, Raman Sawhney, a raconté qu’elle marchait en robe d’été et sandales, un café à la main, quand un homme l’a attaquée. Je ne savais pas si on allait me kidnapper, c’était très effrayant [...] J’étais terrifiée , s’est-elle souvenue.

Selon Raman Sawhney, l’homme l’a saisie par le bras, poussée et lui a proféré des insultes racistes. Lorsqu’elle a tenté de s’échapper, il l’a poursuivie et rattrapée.

La jeune femme a affirmé que désormais, quand elle marchera seule dans la rue, elle se tiendra sur ses gardes. Pour elle, c’est triste de devoir en arriver là.

Elle a invité toutes les femmes qui auraient pu être attaquées à contacter la police, car elle est convaincue que ces incidents sont bien plus fréquents qu’on ne pense.

Série d'attaques

L’événement est survenu le jour même où un rassemblement avait lieu à Edmonton en soutien à deux femmes musulmanes attaquées mercredi à St. Albert. Un homme armé d’un couteau les avait alors attaquées et leur avait crié des injures racistes.

Plus tôt ce mois-ci, une Canadienne d'origine somalienne portant un hijab a été saisie par le cou et poussée sur le trottoir à Edmonton. En février, une femme musulmane noire a été menacée de violence physique dans une station de train léger sur rail à Edmonton.

Après l’attaque à l’encontre de sa fille, la ministre se dit plus motivée que jamais à lutter pour s'assurer que toutes les femmes puissent marcher en public sans craindre d'être attaquées.

Si nous ne défendons pas ceux qui sont opprimés, souvent, nous serons les prochains , lit-on dans son tweet.

En entrevue à CBC/Radio-Canada, Rajan Sawhney a dit vouloir partager cette histoire, car cela peut arriver à tout le monde .

Au-delà de la prise de conscience collective, il est important, selon elle, que les gens apprennent à intervenir sans se mettre en danger lorsqu’ils sont témoins d’un tel incident. Alors que sa fille a été attaquée en pleine journée, personne ne s’est interposé, a-t-elle précisé.

Mais je ne veux pas être trop critique, car je sais que cela peut faire peur.

Sur Twitter, le premier ministre Jason Kenney a dénoncé une autre attaque très inquiétante motivée par la haine . Les crimes haineux comme celui-ci ne sont pas seulement d’horribles attaques envers d'innocentes personnes, mais [ce sont aussi des attaques] envers la cohésion et la sécurité de toute la société , a-t-il écrit.

La chef de l’opposition, Rachel Notley, a également réagi sur Twitter. Ces crimes haineux doivent cesser. La violence doit cesser , a-t-elle écrit. Dans son message, elle a invité la population à faire front commun face au racisme et à ne pas fermer les yeux.

Avec les informations de Carolyn Dunn