La GRC aidera Cowessess en cas d'accusation pour de présumées tombes rasées

Cette semaine, le chef de Cowessess, Cadmus Delorme et l'archidiocèse de Regina ont déclaré qu'ils avaient appris que le site de l'ancien pensionnat de Marieval avait été rasé au bulldozer par un prêtre dans les années 1960 à la suite d'une dispute avec l'ancien chef.

Cette déclaration fait suite à l’annonce de la découverte de 751 tombes non marquées sur le site de l'ancien pensionnat.

Nous continuerons à travailler avec la FSIN et les dirigeants de la Première Nation de Cowessess pour envisager les prochaines étapes et déterminer si et comment ils souhaitent que la GRC intervienne , a écrit la GRCGendarmerie royale du Canada de la Saskatchewan dans une déclaration envoyée par courriel vendredi à CBC.

La déclaration de la GRCGendarmerie royale du Canada de la Saskatchewan reconnaît également le rôle historique joué par la police fédérale dans le système des pensionnats pour Autochtones.

Nos actions doivent être respectueuses de l'immense chagrin que les membres de la Première Nation de Cowessess continuent de ressentir. Nous savons que nous avons appliqué des lois et des politiques racistes et discriminatoires.

Les membres de la Première Nation de Cowessess considèrent l'ensemble du site comme une scène de crime , selon le chef Cadmus Delorme. Ce dernier affirme que la communauté consultera les aînés et fera appel à d’autres expertises avant d’aller de l’avant.

Le révérend Ken Thorson, de la congrégation des Missionnaires Oblats de Marie Immaculée qui a géré plusieurs pensionnats dont celui de Marieval, a déclaré qu'il examinerait les allégations au sujet de bulldozer, mais qu'il n'en avait pas entendu parler avant cette semaine.

Je ne mets pas en doute la mémoire de ceux de la communauté de Cowessess qui racontent cette histoire, et je suis d'accord pour dire qu'un tel acte serait inexcusable, mais l'allégation est tout à fait nouvelle pour moi , a indiqué Ken Thorson dans un courriel vendredi.

Les Oblats ont publié une déclaration vendredi, dans laquelle ils ont réitéré leur engagement à fournir les dossiers, et ce, dans le respect de la législation sur la protection de la vie privée.

Avec les informations de Jason Warick