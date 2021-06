Plus de bilans quotidiens les week-ends et les jours fériés en Estrie

Cette annonce survient à l'aube du passage de la région au palier d'alerte vert, lundi. C'est tout le Québec qui passera au vert lors de cette journée.

Le passage en zone verte permettra entre autres un maximum de 10 personnes d'adresses différentes à l'intérieur en gardant un couvre-visage, si la distanciation ne peut être respectée.

Pour les rassemblements dans les cours arrière, le maximum permis sera de 20 personnes.

Dans les bars et restaurants, 10 personnes d'adresses différentes pourront s'asseoir à une même table à l'intérieur. À l'extérieur, 20 personnes pourront prendre place à la même table.

On s’était donné comme objectif avant de passer au vert d’atteindre 75 % de vaccination pour les 12 ans et plus, on est rendu à 80 %. Donc, on est exactement là où on voulait être et ça nous permet d’aller de l’avant.

Une citation de :François Legault, premier ministre du Québec