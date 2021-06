Mobilisation pour maintenir l'urgence de Baie-Saint-Paul cet été

En raison d’une pénurie de personnel dans la région de Charlevoix, le CIUSSS de la Capitale-Nationale a décrété que l’urgence de Baie-Saint-Paul devra fermer entre 16 h et 8 h, du 28 juin au 11 septembre.

Le maire de la ville, Jean Fortin, avait appris la nouvelle dans les médias.

Pour nous, c’est inacceptable , déplore Claudette Simard, la préfète de la MRC de Charlevoix.

Un comité de vigilance composé, notamment, d’élus locaux refuse de voir un service qu’il juge essentiel fermer, même partiellement, pendant une aussi longue période.

Je m'attendais à ce que ce soit pour une très, très courte durée, disons une semaine ou deux , se souvient Claudette Simard, aussi mairesse de Saint-Urbain, à 20 km au nord de Baie-Saint-Paul. Quand on m'a répondu que c'était pour l'été, je me suis dit : Oh! ça n'ira pas très bien pour l'ensemble de la population de Charlevoix.

C’est l’hôpital de La Malbaie qui accuse la plus grande pénurie de ressources cet été.

Pour assurer le maintien des services d’obstétrique, le CIUSSS a entrepris de réduire l’accessibilité de l’urgence de Baie-Saint-Paul.

Il prévoit entre 60 et 70 accouchements pendant l'été. On comprend très bien la situation , affirme Claudette Simard. Maintenant, l'unité d’obstétrique à La Malbaie, elle est là pour toujours. Est-ce que nous allons fermer continuellement pour répondre aux besoins de La Malbaie en cas de découverture? Je crois que là, on a un fameux problème.

Surtout que rien, absolument rien ne garantit que l’urgence de Baie-Saint-Paul ouvrira le 11 septembre prochain, comme annoncé, déplore la préfète.

Depuis l’annonce de la fermeture partielle, le syndicat des infirmiers et des infirmières de même que les médecins tentent de trouver une solution, indique la préfète.

Une rencontre doit d’ailleurs avoir lieu lundi avec le CIUSSS de la Capitale-Nationale pour tenter d’atteindre un compromis.