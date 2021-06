Le Musée canadien de l’histoire annule ses activités de la fête du Canada

Après la découverte de restes de centaines d'enfants et de plusieurs centaines de tombes anonymes dans deux anciens pensionnats pour Autochtones, le Musée canadien de l’histoire a pris la décision d’annuler ses activités pour célébrer la fête du Canada.

Dans un courriel envoyé aux employés, sa présidente-directrice générale par intérim, Caroline Dromaguet, a précisé que la décision est en lien avec les découvertes des restes de 215 enfants en Colombie-Britannique et des 751 tombes anonymes en Saskatchewan.

Plusieurs municipalités du pays ont récemment annulé leurs activités à l’occasion de la fête du Canada.

Le Musée estime qu’il est de sa responsabilité d’aborder cette tragédie nationale , a écrit Mme Dromaguet. Le Musée de l’histoire ne présentera donc pas d’activités spéciales liées à la fête du Canada.

Le 1er juillet, le Musée demeurera ouvert pour les visiteurs et l’entrée sera gratuite.

Mme Dromaguet explique que des panneaux seront installés près du module sur les pensionnats pour les Autochtones pour mettre de l’avant les récentes découvertes.

De cette façon, le Musée revoit immédiatement son contenu pour s’assurer qu’il est sensible, approprié et qu’il reflète l’évolution de la situation .

D’autres espaces, dont la salle des Premiers Peuples, seront sujets à des changements au cours des prochains jours afin d’atteindre le même objectif.

Le Musée continuera d’être illuminé d’orange et ses drapeaux resteront en berne.

Le Musée rendra hommage à ces enfants et à tous ceux qui n’ont pas encore été retrouvés en continuant à offrir une plateforme pour les voix autochtones , ajoute Mme Dromaguet dans sa déclaration. Le Musée reconnaît et continuera à affronter son propre passé colonial et à donner la priorité aux efforts qui nous font avancer dans l’esprit de la réconciliation.

Avec les informations de CBC et Daniel Leblanc