Plus de 66 000 $ pour des projets d’embellissement des cours d'école

Deux écoles de l'Abitibi-Témiscamingue ont bénéficié d'une aide financière de plus de 66 000 dollars pour des projets d’embellissements des cours de récréation.

À Val-d'Or, l'école Papillon d’Or de Marie-Immaculée va recevoir 50 000 dollars pour l'aménagement d’un parcours de type hébertisme avec plantation d’arbres et arbustes et verdissement des surfaces.

À Rouyn-Noranda, c'est l'école Noranda de Western Québec qui va pouvoir utiliser plus de 16 500 dollars pour le remplacement des équipements sportifs et des balançoires et l'ajout de surface amortissante.

L’aide financière est accordée dans le cadre de la mesure Embellissement des cours d’école pour l’année scolaire 2020-2021 du ministère de l’Éducation.

Le ministre régional Pierre Dufour qui en a fait l'annonce croit que c’est une façon concrète et efficace d'encourager les jeunes à être actifs et à bouger autrement tout au long de leur journée.

Le gouvernement a investi plus de 7 213 000 $ pour 177 projets d’embellissement de cours d’école cette année.