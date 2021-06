Vancouver autorise la construction d’un nouvel amphithéâtre au PNE

La nouvelle installation aura 4500 sièges en gradins, 4250 sièges au parterre et 590 sièges VIP. Lors de certains événements, elle pourra accueillir jusqu’à 9340 personnes debout. Contrairement à l’ancien amphithéâtre, les sièges seront à l’abri des intempéries, afin de permettre la tenue d’événements peu importe la saison.

Le coût de la construction est estimé à 69,7 millions de dollars et devrait s’achever en 2026.

Un rapport du directeur municipal de Vancouver et du président du PNE estime qu’il sera possible d’y tenir 49 événements, dont 22 événements communautaires, plutôt que les cinq actuels. Cela devrait permettre une augmentation de revenus entre 1,4 et 9,7 millions de dollars, est-il estimé.

Cela permettra la croissance des événements communautaires et commerciaux dans la ville, aidera à établir un espace culturel dynamique toute l'année et augmentera les revenus pour rendre le site financièrement viable et stimuler une croissance économique dans le secteur de la musique de Vancouver , est-il écrit dans le rapport.

Les auteurs du rapport demandent aussi au conseil d’envisager une construction accélérée, afin de permettre une ouverture avant 2026, car il s’agit d'un important projet de stimulation économique et culturelle qui comble le vide critique identifié d'un manque d'espace de performance à Vancouver .