Le Manitoba passe officiellement au code orange samedi

Ce qui suppose que les Manitobains pourront aller dans les bars et les restaurants, dans les salles de sport, chez le coiffeur et recevoir jusqu’à 10 personnes chez eux à l'extérieur.

Mais les règlements concernant la capacité d’accueil des établissements et la distanciation sociale seront toujours en vigueur.

Les assouplissements des ordonnances sanitaires au Manitoba sont entrés en vigueur depuis 0 h 01.

Le code orange est attribué lorsque la transmission communautaire se poursuit, mais que les éclosions sont contrôlées et que le système de santé est en mesure de prendre en charge les malades de la COVID-19.

Après un an et demi de lutte contre la COVID-19, il est temps pour les Manitobains de retrouver leur liberté et de profiter de l’été. Nous l’avons tous vraiment mérité , a lancé le premier ministre, Brian Pallister, en conférence de presse mercredi.

C’est un jour marquant! Il existe une lueur d’espoir, et c’est dû au travail remarquable des Manitobains , a appuyé pour sa part le médecin hygiéniste en chef du Manitoba, Brent Roussin.

Brent Roussin a notamment évoqué le fait qu’il n’y avait pas de changement concernant les rassemblements intérieurs. C’est là où il y a le plus de contagion. Nous voulons que les gens se rassemblent, mais dehors. Cela fait partie de notre approche prudente.

Par ailleurs, les personnes souhaitant aller au restaurant devront fournir une preuve de vaccination. La province a déjà mis en place une fiche de vaccination pour prouver qu’une personne a bel et bien reçu deux doses de vaccin.

L’assouplissement des mesures sanitaires dans la province intervient plus tôt que prévu par le gouvernement progessiste-conservateur, ce d’autant plus que 70 % des Manitobains ont déjà reçu la première dose de vaccin et 25 % de personnes ont déjà obtenu la seconde dose.

Poursuivre la vaccination

Malgré le passage au niveau d'alerte orange et les assouplissements, les Manitobains ne profiteront pas des assouplissements de la même façon, car les niveaux de libertés seront fonction de la vaccination.

Par exemple, les personnes qui ont reçu leurs deux doses pourront, dès samedi, s’asseoir avec des personnes ne faisant pas partie de leur foyer à l’intérieur des bars et des restaurants. Chacun des convives devra toutefois avoir reçu sa deuxième dose.

Vendredi, tous les Manitobains sont devenus admissibles à la seconde dose de vaccin si cela fait au moins 28 jours qu’ils ont reçu la première dose.

Avoir le vaccin vous donne le pouvoir de changer votre vie. Cela donne le pouvoir de reprendre votre vie là où vous l’aviez laissée avant la pandémie , a indiqué le médecin hygiéniste en chef adjoint de la province, Dr Jazz Atwal.

Lundi, la province espère vacciner plus de 12 000 personnes au supercentre de vaccination de la RBC Convention Centre de Winnipeg. Ce qui devrait constituer un nouveau record canadien.

Jusqu’à maintenant, c'est à Toronto que le plus grand nombre de personnes, soit 10 470, ont reçu le vaccin en une journée, a informé le Dr Atwal.

Privilèges des personnes ayant reçu les deux doses de vaccin :

Rendre visite à des proches dans des foyers de soins personnels et des hôpitaux

Participer à des activités de groupe dans des foyers de soins et les habitations collectives

Voyager au Canada sans quarantaine au retour, y compris à des fins de loisir

S’asseoir avec des personnes ne faisant pas partie de son ménage à l’intérieur de bars et de restaurants, tant que toutes les personnes ont leurs deux doses de vaccin.

À l’inverse, les personnes qui ne seront pas pleinement vaccinées auront un peu moins de liberté. Elles pourront toutefois retourner dans les salles de sport ou assister à un service religieux.

Les changements qui concernent tous les Manitobains à compter du 26 juin :

Jusqu’à 10 personnes pourront se rassembler à l'extérieur dans les propriétés privées, et les visiteurs pourront brièvement entrer dans les maisons pour des raisons essentielles comme aller à la salle de bain.

Jusqu’à 25 personnes pourront se rassembler à l’extérieur dans des lieux publics.

Les commerces de détail ouvriront à 25 % de leur capacité habituelle, avec une limite de 250 personnes, sans restriction concernant les membres d’un même ménage qui peuvent magasiner ensemble.

Les services personnels tels que salons de coiffure, soins esthétiques et soins pour les ongles peuvent rouvrir à 50 % de leur capacité habituelle, avec prise de rendez-vous obligatoires.

Les restaurants et les bars peuvent rouvrir à 25 % de leur capacité intérieure et à 50 % pour les terrasses. Dans les salles à manger intérieures, les clients assis à une même table doivent habiter à la même adresse sauf s'ils sont tous complètement vaccinés. Les personnes complètement vaccinées provenant de différents ménages peuvent manger ensemble. Dans le cas de terrasses extérieures, un maximum de 8 clients peut s'asseoir à une table; ils peuvent vivre à des adresses différentes, peu importe l’état de leur vaccination.

Les services religieux intérieurs et les rassemblements communautaires organisés tels que des pow-wow et des danses traditionnelles sont permis à 25 % de la capacité habituelle, avec un maximum de 25 personnes. Toutes les personnes présentes doivent porter des masques en tout temps.

Les services religieux extérieurs et les rassemblements communautaires organisés tels que des pow-wow et des danses traditionnelles sont permis avec un maximum de 50 personnes, à la condition que la distanciation physique puisse être maintenue entre les personnes résidant à des adresses différentes. Les services religieux au volant restent permis.

Les mariages et les funérailles qui ont lieu à l'extérieur peuvent accueillir jusqu’à 25 participants, sans compter le photographe et le célébrant. Les mariages et les funérailles qui ont lieu à l'intérieur restent limités à 10 personnes.

À l'intérieur, les activités sportives organisées, les activités récréatives et les activités culturelles comme la danse, la musique et le théâtre peuvent rouvrir à 25 % de la capacité habituelle avec une limite de 5 personnes, les tournois n’étant pas permis.

À l'extérieur, les activités récréatives et culturelles telles que les cours de théâtre, de danse ou de musique peuvent rouvrir pour des groupes de 25 personnes maximum, mais les tournois sont interdits.

Les piscines et les pataugeoires intérieures et extérieures peuvent rouvrir à 25 % de leur capacité.

Les gymnases et les centres de conditionnement physique peuvent rouvrir pour des classes en groupe et des séances individuelles, à 25 % de leur capacité, en maintenant une distance de 3 mètres entre les clients.

Les camps d’été peuvent rouvrir avec un maximum de 20 participants par groupe.

La population doit continuer de suivre les gestes barrières fondamentaux, notamment le port du masque à l'intérieur et la distanciation physique.

Mise en garde

Selon la province, la pandémie n’est pas terminée. Brent Roussin a rappelé mercredi qu’il était nécessaire de continuer à suivre les règles fondamentales, comme porter un masque à l’intérieur.

Ce n’est pas fini, le variant Delta continue de circuler et il est inquiétant, a relevé Brent Roussin, incitant une nouvelle fois la population à aller se faire vacciner le plus vite possible.

Notre système de santé est toujours sous pression. Il faut continuer à encourager le télétravail pour le moment. Une citation de :Brent Roussin, médecin hygiéniste en chef du ManitobaAuteur

Le Dr Roussin a toutefois informé que d'autres assouplissements sont prévus en juillet pour le spersonnes entièrement vaccinées.

Avec les informations de Thibault Jourdan, Gavin Boutroy et Darren Bernhardt