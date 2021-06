COVID-19 en Ontario : 346 nouveaux cas et un autre record de vaccination

L’Ontario rapporte 346 nouveaux cas de COVID-19 et 13 décès supplémentaires samedi : un bilan quotidien en légère hausse par rapport aux jours précédents.

Avec 503 guérisons de plus, le nombre de cas actifs continue toutefois de baisser. On en compte maintenant 2729 (-170).

C'est la ville de Toronto qui recense le plus de nouvelles infections samedi (64), suivie par les régions de Waterloo (39), Peel (34), Grey Bruce (32) et Porcupine (24).

Le nombre d'hospitalisations demeure relativement stable. Il y a maintenant 286 patients aux soins intensifs, en particulier, soit 2 de plus que la veille.

Par ailleurs la province a réalisé 25 626 tests de dépistages en 24 heures, ce qui s'inscrit dans la tendance de la semaine.

Record de vaccination

L’Ontario atteint un nouveau record de vaccination avec 256 260 doses administrées en 24 heures, soit un peu plus que le sommet enregistré la veille de 246 393.

Au total, 13 824 469 doses ont été administrées depuis le début de la campagne d’immunisation dans la province, et 3 988 105 Ontariens sont maintenant considérés comme entièrement vaccinés.

Les jeunes âgées de 12 à 17 ans qui vivent dans un point chaud du variant Delta peuvent, depuis ce samedi, prendre rendez-vous pour recevoir leur deuxième dose du vaccin de Pfizer-BioNTech dès que possible.

Les régions sanitaires concernées sont Durham, Halton, Hamilton, Peel, Porcupine, Simcoe-Muskoka, Toronto, Waterloo, Wellington-Dufferin-Guelph et York.

Les jeunes admissibles peuvent s'inscrire par l’entremise du système de réservation provincial, ou auprès de leur bureau de santé régional ou des pharmacies participantes.

Dans toutes les autres circonscriptions sanitaires, les rendez-vous pour la deuxième dose pour les jeunes de 12 à 17 ans demeurent inchangés pour le moment. Mais la province assure vouloir accélérer les choses avant la rentrée scolaire en septembre.

Par ailleurs, dès lundi matin, tous les Ontariens de 18 ans et plus qui ont reçu une première dose d’un vaccin à ARN messager pourront s'inscrire pour recevoir leur dose de rappel plus tôt que prévu, peu importe leur région.