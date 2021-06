Lebel-sur-Quévillon souhaite revoir son image pour attirer de nouveaux résidents

Pour ce faire, elle a lancé une consultation publique dans le cadre d’une stratégie de marketing territorial .

La municipalité souhaite ainsi développe une nouvelle stratégie d'attractivité et favoriser la rétention des citoyens

L'opinion du public aidera revoir l'image de la Ville qui sera projetée à l'extérieur, explique la directrice du développement économique.

Selon Catherine Lagacé, c'est la première fois que la Ville se lance dans une telle démarche.

Toute cette démarche va se finaliser par une nouvelle image un nouveau slogan, et également tout un plan de communication à déployer dans les prochaines années, parce que c'est sûr qu'on ne veut pas faire toute cette démarche-là pour qu'ensuite elle ne soit pas déployée correctement. C'est juste le début d'une nouvelle démarche , explique la responsable.

La Ville de Lebel-sur-Quévillon ne souhaite pas changer son logo, mais ça va être plus une image qu'on va vendre à l'extérieur qui va représenter Lebel-sur-Quévillon. Une citation de :Catherine Lagacé

Catherine Lagacé croit que c'est important pour Lebel-sur-Quévillon de se démarquer pour mieux plaire.

On souhaite se démarquer par rapport aux autres villes environnantes. On sait que nos entreprises ont besoin en main-d’œuvre comme partout ailleurs au Québec et c'est quand même compétitif, il y a une grosse compétition partout, puis on veut juste être présent sur la [carte] , dit-elle.

On connait peu le Nord-du-Québec ou Lebel-sur-Quévillon, ailleurs au Québec dans le sud du Québec. Donc on souhaite se faire connaitre puis tenter d’inciter les gens qui viennent travailler ici de façon temporaire qui font du Fly-in-Fly-out à venir établir ici , ajoute Catherine Lagacé.

La consultation en ligne qui se tient du 14 juin au 2 juillet 2021 est réalisée avec l'aide de l'agence Visages régionaux.