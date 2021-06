Dans le cadre de l'initiative de la province de l'Alberta d'intervention défensive intégrée en région rurale (RAPID Response) à compter de juillet, environ 260 agents de la route auront plus de pouvoir sur les enquêtes liées aux infractions routières comme la conduite avec facultés affaiblies et autres infractions criminelles auxquelles ils sont confrontés dans le cadre de leurs fonctions.

L’objectif est que plus de membres de la Gendarmerie royale du Canada ( GRCGendarmerie royale du Canada ) puissent se consacrer à des appels et des enquêtes plus prioritaires.

En donnant plus de pouvoir aux agents de patrouille routière [...] la GRCGendarmerie royale du Canada dispose d’un plus grand nombre d’agents en patrouille disponible pour répondre aux affaires criminelles plus prioritaires , indique un communiqué de presse publié par la province.

Selon Kaycee Madu, ministre de la Justice et solliciteur général, la modification dans les pouvoirs des agents vise à régler le problème très réel de la criminalité rurale .

Nous savons que les Albertains sont frustrés des délais de réponse dans les régions rurales, et nous sommes déterminés à faire en sorte qu’ils se sentent en sécurité et protégés dans leurs communautés , déclare-t-il dans le communiqué de presse.

Les autorités affirment également que ce changement aura un effet dissuasif sur le crime et rendra les routes et les communautés plus sécuritaires .

Le programme d’intervention RAPID a débuté en avril dernier quand les rôles des agents de protection de la faune ont été élargis afin de pouvoir prêter main-forte à la GRCGendarmerie royale du Canada en cas d’urgence.

Le gouvernement consulte les dirigeants des Premières Nations et des Métis pour évaluer leur intérêt avant d'étendre le programme à leurs communautés.