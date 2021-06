Démission d’un prêtre catholique à la suite de propos sur les Autochtones

Owen Keenan avait déclaré lors de son sermon dimanche dernier à la paroisse du Rédempteur miséricordieux (Merciful Redeemer Parish) à Mississauga que l’Église catholique avait aussi fait du bien dans les pensionnats.

La nouvelle de sa démission comme curé de la paroisse a été confirmée vendredi par l’Archevêché de Toronto. Owen Keenan est en congé pour une période indéterminée.

Nous présentons nos excuses pour la douleur que ses commentaires ont causée. Une citation de :L’Archevêché de Toronto

Le sermon du prêtre a soulevé des critiques, notamment dans le contexte de la découverte de ce qui semble être les restes d’élèves sur les terrains d'anciens pensionnats.

Beaucoup de gens ont vécu des expériences très positives dans les pensionnats , avait-il affirmé en appelant à la prière et à la réconciliation. Beaucoup de gens ont reçu des soins de santé et une éducation et vécu des expériences joyeuses. Une vidéo du sermon avait été publiée sur YouTube, puis retirée.

Ligne nationale d’écoute téléphonique des pensionnats pour Autochtones Si vous ou un de vos proches a besoin d'aide en lisant ce texte, appelez la ligne nationale d’écoute téléphonique des pensionnats au 1-866-925-4419.

Dans une déclaration envoyée à CBC News plus tôt cette semaine, M. Keenan avait expliqué que ses paroles visaient à aider ses paroissiens à absorber ces nouvelles négatives au sujet de l’Église.

Je suis profondément désolé, embarrassé et choqué par les révélations de mauvais traitements, de destruction et de torts causés par les pensionnats un peu partout au pays , avait-il ajouté, en précisant qu’il n’approuvait absolument pas ce système.

D'après les informations de CBC News