Des camps de vacances resteront fermés cet été au Québec

Une dizaine de camps de vacances québécois sur une centaine n'ouvriront donc pas leurs portes lors de la saison estivale.

C'est le cas du camp La grande aventure en anglais , un camp d'immersion anglaise situé dans Lanaudière, qui a été dans l'impossibilité d'embaucher suffisamment de personnel pour ses besoins.

Je prends des universitaires d'un peu partout au Canada. Beaucoup en Ontario et dans les provinces maritimes. Avec la pandémie et les frontières fermées, les moniteurs se sont désistés cette année , explique Julie Sauvé, la propriétaire du camp.

Mme Sauvé n'est pas la seule à avoir eu des difficultés à trouver des employés. Le camp Bruchési, à Saint-Hippolyte, dans les Laurentides, ouvrira ses portes, mais accueillera environ 75 % de jeunes de moins que d'habitude en raison de la pénurie de main-d'oeuvre.

Si jamais il y a du monde qui ont des enfants ados entre 16 et 21 ans qui prennent la poussière dans le sous-sol, un emploi en camp de vacances et en camp de jour, c'est vraiment un bon premier emploi , fait d'ailleurs observer Nicolas De Lorimier, directeur du camp Bruchési.

La pandémie apporte également une gestion plus laborieuse des activités.

C'est beaucoup de préparation, on essaie de s'organiser le plus possible. [...] Qui peut se croiser, qui peut se côtoyer? Il y a le concept des groupes-bulles qui va exister. À l'intérieur des dortoirs, il faut séparer les groupes d'âge , explique Florence Dionne, coordonnatrice du camp Bruchési.

Pour être admis dans un camp de vacances, cet été, les enfants devront présenter un test de dépistage de la COVID-19 négatif réalisé moins de 48 heures avant leur arrivée. Un autre test de dépistage rapide sera effectué au troisième jour du camp.

Une aide financière qui se fait attendre

L'Association des camps du Québec a demandé une aide financière de 10 millions de dollars au gouvernement pour aider les camps de vacances et les camps de jour à traverser la pandémie.

Selon Nicolas De Lorimier, cet argent pourrait notamment permettre d'augmenter les salaires des animateurs et ainsi d'attirer plus de main-d'oeuvre.

Ça rentre beaucoup dans l'échiquier, en termes de questionnements. Est-ce qu'on est capables d'augmenter nos salaires pour attirer plus de main-d'œuvre ou pas? Avoir ces réponses-là, ça nous aiderait énormément , estime-t-il.

Au bureau de la ministre déléguée à l'Éducation, Isabelle Charest, on répond que le gouvernement sera au rendez-vous et que la collaboration avec l'Association des camps se poursuit pour que les jeunes Québécois passent un bel été en sécurité.

D'après le reportage d'Olivier Lefebvre