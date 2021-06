La contestation de l’élection à Vuntut Gwitchin, au Yukon, devant les tribunaux

Pauline Frost, qui a perdu lors de l’élection territoriale du 12 avril dernier dans la circonscription de Vuntut Gwitchin, après un tirage au sort, affirme qu’un bulletin de vote n’aurait pas dû être comptabilisé. L'argument est réfuté par son opposante politique et l’électeur dont le bulletin de vote est remis en question. La Cour suprême du Yukon a entendu la cause cette semaine.

L’élection du 12 avril dernier dans la circonscription de Vuntut Gwitchin était en règle, selon l’avocat opposé à la pétition de Pauline Frost. Cette dernière veut faire annuler le vote d’un électeur qui, dit-elle, n’était pas en droit de voter dans la circonscription.

L’avocat Mark Wallace de la défense a expliqué à la Cour suprême du Yukon, jeudi, qu'annuler ce bulletin serait l’équivalent de priver l’électeur de ses droits. Selon lui, cela pourrait avoir des conséquences pour toute personne qui n'a pas nécessairement une adresse fixe, comme les personnes aux prises avec l'itinérance ou celles qui sont incarcérées.

Le dossier entier repose sur le bulletin de vote de Christopher Schafer, qui était en prison quand il a voté. Pendant les élections territoriales d’avril, ce dernier a voté pour l'élection dans la circonscription de Vuntut Gwitchin via un bulletin spécial depuis le centre correctionnel de Whitehorse.

Pauline Frost, la candidate libérale, a perdu l’élection face à la membre du Nouveau Parti démocratique, Annie Blake, puisque c’est le nom de cette dernière qui a été tiré au sort après que les deux femmes soient arrivées à égalité avec 78 votes chacune.

James Tucker, qui fait partie de l’équipe juridique de Mme Frost, a affirmé à la Cour que le vote de M. Schafer devrait être invalidé, car il n’a fourni aucune preuve de résidence dans la circonscription en question.

L’intérêt des exigences de résidence c’est qu’elles puissent être confirmées , a-t-il noté, ajoutant que le directeur général des élections a échoué à faire en sorte que M. Schafer suive les règles.

Il a aussi affirmé que Mme Frost n’attaquait en rien l’intégrité du système électoral, mais qu’elle souhaitait le protéger .

Mark Wallace, qui représente Annie Blake, Christopher Schafer ainsi que le directeur général des élections, affirme pour sa part que M. Schafer s’est bien identifié puisqu’il a juré sous serment et qu’il a déclaré qu’il faisait partie de la communauté de Old Crow, dans la circonscription de Vuntut Gwitchin.

La juge de la Cour suprême, Suzanne Duncan, a pour sa part fait remarquer qu’il était clair que Christopher Schafer voulait participer au processus électoral. Et il a le droit de voter, a-t-elle dit. Tout autre chose serait une privation de ce droit.

Mme Duncan a également cherché à savoir où ce dernier aurait pu voter s’il n’avait pas voté à Vuntut Gwitchin, ce à quoi l’avocat Luke Fraught, qui représente également Pauline Frost, a répondu qu’il aurait dû voter à Whitehorse, le lieu où il se trouvait incarcéré.

Mark Wallace a qualifié de ridicule cette réponse. Personne ne fait le choix de se trouver dans le centre correctionnel de Whitehorse.

Il a assuré que la maison de M. Schafer se trouvait bien à Old Crow puisque c’est là que se trouvent ses parents et sa fille, qu’il a toujours maintenu des liens avec la communauté et qu’il comptait bien y retourner.

L’un des autres avocats de M. Schafer a aussi noté que l’affaire mettait en lumière l’identité autochtone dans le contexte des terres ancestrales et que de ce point de vue là, la place de Christopher Schafer dans la communauté d’Old Crow ne pouvait pas être ignorée.

La décision de la juge Duncan a expliqué que sa décision serait rendue fin juillet ou début août étant donné les documents que je dois étudier et l’importance de cette décision .

Avec les informations de Julien Gignac