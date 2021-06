Une cuisine originale pour promouvoir les produits du terroir

Ils ont reçu leurs premiers clients vendredi dans le cadre des vendredis picnic . La formule de découverte culinaire pour les épicuriens est concentrée sur deux journées, soit le vendredi et le samedi avec les samedis champêtres . Les produits du terroir récoltés sur les terres de la ferme sont à l’honneur.

On développe vraiment quelque chose de nouveau dans la restauration. On n'est pas un restaurant. On est un concept de restauration, un service d'agrotourisme. Quand on parle d'agrotourisme, ce n'est pas qu'un restaurant. C'est vraiment qu'on crée un espace pour que les gens viennent profiter du jardin et des produits comestibles , explique le président et co-fondateur, Marc-Antoine Joncas Zaraté, qui partage cette aventure avec ses amis Victor Baumont et Jean-Paul Sabbagh.

Le pavillon St-Sapin des Jardins de Sophie sert de terrain de jeu pour les cuisiniers du Collectif Gourmand. Photo : Radio-Canada / Gabrielle Morissette

Après un court voyage dans la région il y a quelques années, Marc-Antoine Joncas Zaraté est tombé en amour avec les propriétaires des Jardins de Sophie après que ceux-ci lui aient fait goûter leurs produits. C’est pour cette raison qu’il a choisi cet endroit pour démarrer son projet. Ses partenaires et lui ont cassé la glace vendredi malgré le temps pluvieux.

Le vendredi, c'est notre offre un peu plus familiale. Aujourd'hui, c'est un peu plus sobre, le ciel est gris. On veut que les gens viennent, amènent des nappes pour s'asseoir. On a des tables que les gens peuvent réserver. Pour ce qui est de l'expérience du samedi soir, on parle d'un 4 services à l'aveugle. C'est comme aller au théâtre. On demande aux gens d'acheter leurs billets à l'avance sur le site web , mentionne le cuisinier.

Le Collectif Gourmand sera à l'oeuvre jusqu'au 11 septembre.

D'après les informations de Gabrielle Morissette