Plus de 4 millions de doses de vaccin administrées en Alberta

Actuellement, 71,3 % des Albertains ont reçu au moins une dose et 34,4 % sont complètement immunisés contre la COVID-19.

Merci à tous les Albertains qui ont pris la bonne décision et se sont fait vacciner. Une citation de :Jason Kenney, premier ministre de l'Alberta

Il y a moins d’un an, ces vaccins semblaient si loin. Aujourd’hui, la grande majorité des Albertains admissibles sont en voie d’être complètement vaccinés. C’est un accomplissement incroyable, mais ce n’est pas fini , exprime Tyler Shandro, ministre de la Santé.

Les autorités sanitaires soutiennent que chaque dose offre davantage de protection et qu’il est important que le plus de gens soient vaccinés le plus rapidement possible. Elles rappellent également que les vaccins Pfizer-BioNTech et Moderna sont interchangeables en toute sécurité.

Tous les Albertains de 12 ans et plus peuvent se faire vacciner et tous les Albertains vaccinés de 18 ans et plus peuvent s'inscrire à la loterie Open for Summer qui comportera 3 tirages d’un million de dollars ainsi que plusieurs autres prix.

La médecin hygiéniste en chef de l'Alberta, Deena Hinshaw, a publié les dernières mises à jour sur son compte Twitter. Les autorités ont signalé 100 nouveaux cas d'infections en 24 heures et la moyenne des cas positifs au cours des sept derniers jours est de 1,7 %.

La province compte actuellement 1500 cas actifs d'infection au virus qui cause la COVID-19.

À noter qu’en raison de la baisse du nombre de cas et de la hausse du nombre de vaccinations, il n’y aura plus de mise à jour des données sur les cas de COVID-19 la fin de semaine. Le prochain bilan sera affiché lundi.