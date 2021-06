Jeune Noir immobilisé au sol : la famille compte poursuivre le SPVM au civil

L'avocat au dossier n'a cependant pas précisé les sommes qui seront réclamées au SPVM.

Une vidéo d'une partie de l'intervention policière, filmée par des passants, avait été envoyée à plusieurs élus la semaine dernière. La mairesse de Montréal Valérie Plante a notamment qualifié les images de préoccupantes .

Sur celles-ci, on voit deux policiers agenouillés sur l'adolescent, en train de le menotter. Pendant plusieurs secondes, on peut voir le genou gauche d’un des agents posé sur le visage et le cou du jeune homme.

Sur les images, on voit aussi l'autre policier affirmer que l'adolescent est arrêté pour possession d’un pistolet à impulsion électrique Taser.

L'intervention a eu lieu devant un arrêt de bus dans le quartier Villeray après un appel de l’école secondaire Georges-Vanier, à propos d'une bagarre entre une quinzaine de jeunes provenant de diverses écoles.