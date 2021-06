Une limite de vitesse à 30 km/h pour quatre des rues cyclables de Winnipeg

Le conseil a donné le feu vert pour ce projet qui sera accompagné de changements physiques à la rue pour encourager les automobilistes à respecter la limite de vitesse , explique le conseiller municipal de Saint-Boniface, Mathieu Allard.

Parmi ces nouveaux aménagements possibles, M. Allard prend pour exemple les ronds-points sur la rue Eugénie.

Pour l’instant, la seule chose qui différencie les rues cyclables des autres rues, ce sont les panneaux qui disent que c’est là où devraient rouler les cyclistes , explique le conseiller.

Or, bien qu'un rond-point soit plus sûr pour les automobilistes, M. Allard estime que de tels aménagements peuvent être plus dangereux pour les cyclistes, car les voitures y roulent plus rapidement que lorsqu'il y a un croisement.

C’est donc pour cette raison qu’une étude du projet pilote sera menée afin de déterminer les meilleurs aménagements possibles pour la sécurité de tous les usagers.

Pour le moment, l’administration publique en est à la phase de préengagement. Ils ont eu des conversations avec les résidents. Ensuite, le projet sera mis en place et, pour finir, il y aura des évaluations a posteriori , affirme Mathieu Allard.

Je pense que c’est un bon projet pilote, car après on aura beaucoup d’informations sur ce qui a fonctionné ou non , conclut-il.

Les rues concernées sont : La rue Eugénie entre le chemin St. Mary et la rue Youville;

L'avenue Machray entre la rue Fife et la rue Main;

La rue Powers entre l'avenue Dufferin et l'avenue Partridge;

L'avenue Warsaw entre la rue Thurso et la route Pembina.

Avec les informations d’Abdoulaye Cissoko.