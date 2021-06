Plusieurs personnes ont parlé de « génocide » après la découverte macabre des 751 tombes sur l’ancien site du pensionnat pour Autochtones de Marieval , en Saskatchewan. Or, est-ce le terme adéquat?

Des experts tels que Pacifique Manirakiza, professeur de droit à l’Université d’Ottawa et spécialiste en droit international et en droit de la personne, apportent des éléments qui nuancent ce vocabulaire sur le plan juridique.

Le simple transfert forcé d’enfants autochtones vers le groupe dominant peut être considéré comme un acte génocidaire en droit international , explique M. Manirakiza. Mais d’un point de vue juridique, la présence d’actes génocidaires n’implique pas forcément qu’il y a génocide.

Selon lui, d’autres éléments doivent être révélés dans le cadre d’une enquête officielle.

Pour conclure qu’il y a génocide, une enquête doit apporter la preuve de l’intention génocidaire, l’intention de détruire le groupe visé par le génocide , ajoute-t-il.

Le mot « génocide », bien employé selon d’autres experts

La Commission de vérité et réconciliation du Canada avait conclu que les pensionnats pour Autochtones étaient un outil central d'un génocide culturel à l'égard des premiers peuples du Canada.

Le mot "génocide" correspond ici à la définition au niveau international , estime pour sa part le professeur agrégé en études francophones et interculturelles à l’Université de Regina, Jérôme Mélançon. Il vise à faire comprendre l’ampleur et la gravité de ce qui a eu lieu et ce qui continue aujourd’hui.

M. Mélançon précise que le mot génocide décrit bien les pensionnats, le fait d’enlever les enfants à leurs familles pour les placer dans des institutions contrôlées par les membres du groupe majoritaire ou colonisateur .

Ne pas se limiter au génocide culturel

Pour Jérôme Mélançon, l'utilisation du terme génocide culturel limiterait la conversation aux pensionnats pour Autochtones. Or, le mot génocide permettrait d'élargir la discussion aux autres traitements subits par les Premières Nations.

Ce système spécifique des pensionnats n’est qu’une facette d'un ensemble plus large. Il faut reconnaître le mot "génocide" pour une situation globale avec un système en place qui est maintenu et toujours actif aujourd’hui , explique-t-il.

Le mot "génocide" répond à un système toujours en place au pays. Une citation de :Jérôme Mélançon, professeur agrégé en études francophones et interculturelles à l’Université de Regina

Le professeur Mélançon précise que lorsque l’on regarde le manque de respect pour la vie et la mort, les déplacements de populations, les famines et les épidémies, l’on voit que tout cela a été instrumentalisé aux fins du gouvernement canadien, mais aussi des gouvernements provinciaux .

À qui la faute?

Pour Pacifique Manirakiza, si une enquête fait état d'actes judiciaires attribuables à des personnes, c'est la justice canadienne qui doit réprimer le crime au regard du droit national. Les poursuites seraient engagées devant les tribunaux canadiens et pas devant un tribunal international.

Des individus devraient alors répondre de ces crimes et non pas le gouvernement du Canada. Une citation de :Pacifique Manirakiza, professeur de droit à l’Université d’Ottawa, spécialiste en droit international et en droit de la personne

La responsabilité de l'État ne pourrait être engagée que devant des tribunaux internationaux , précise M. Manirakiza.

De son côté, le premier ministre Trudeau a déclaré vendredi matin en conférence de presse être ouvert à une enquête criminelle. Nous sommes ouverts à prendre toutes les mesures nécessaires pour en apprendre plus sur la vérité […] et s’assurer qu’il y ait des conséquences sur les systèmes, sur les organismes, sur les institutions et, peut-être dans certains cas, sur les individus , a-t-il précisé.