Le président des Communes prêt à défier le gouvernement en cour

Le bureau du président a indiqué que celui-ci soumettra sa contestation, qui se base sur privilège parlementaire, à moins que le gouvernement ne renonce à sa demande de bloquer la divulgation des documents.

M. Rota a déclaré mercredi à la Chambre qu'il comptait faire valoir que le système juridique n'a pas juridiction sur les opérations de la Chambre. Nous sommes notre propre juridiction .

C'est une chose pour laquelle nous allons nous battre bec et ongles , a-t-il ajouté.

Le gouvernement libéral et l'Agence de la santé publique du Canada (ASPC) refusent de divulguer des documents relatifs au licenciement de la scientifique Xiangguo Qiu et de son mari Keding Cheng, qui ont été escortés hors des locaux du Laboratoire national de microbiologie de Winnipeg en 2019 lors d'une enquête de la GRCGendarmerie royale du Canada .

En 2018, la Dre Xiangguo Qiu avait reçu le Prix du Gouverneur général pour l'innovation des mains de la gouverneure générale Julie Payette. Photo : CBC News

Les partis d'opposition ont uni leurs forces, plus tôt ce mois-ci, pour ordonner à l' ASPCAgence de la santé publique du Canada de remettre tous les documents non expurgés liés au licenciement des deux scientifiques.

Le président de l' ASPCAgence de la santé publique du Canada , Iain Stewart, a comparu cette semaine aux Communes. Il a été réprimandé par le président pour avoir refusé d'obéir à un ordre de la Chambre, qui lui enjoignait de produire ces documents. Cette procédure – l'admonestation publique – n'avait pas été utilisée contre un citoyen depuis plus d'un siècle.

Malgré cela, M. Stewart refuse toujours de fournir les documents.

Le président de l' ASPCAgence de la santé publique du Canada a déclaré qu'il lui était interdit, en vertu de la Loi sur la preuve au Canada, de divulguer des informations sensibles ou potentiellement préjudiciables à moins que le procureur général et la Cour fédérale ne l'y autorisent.

L'intention de M. Stewart est de se conformer à la loi. Ce n'est pas de défier le Parlement , a-t-il déclaré par l'intermédiaire de son avocat, dans une lettre déposée à la Chambre plus tôt cette semaine.

Le président de l'Agence de la santé publique du Canada, Iain Stewart, lors de sa comparution. Photo : La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

Une affaire de sécurité nationale

Entre-temps, le gouvernement Trudeau a demandé au tribunal d'interdire la divulgation des documents et a nommé M. Rota, un député libéral, comme intimé dans cette affaire.

Le gouvernement libéral se dit préoccupé par les conséquences sur les relations internationales, la sécurité nationale et la défense nationale de la publication de renseignements sensibles.

Une motion des partis d'opposition demandait que les documents soient remis au légiste parlementaire, qui les examinerait de manière confidentielle et en expurgerait tout ce qui pourrait selon lui compromettre la sécurité nationale ou l'enquête policière en cours.

La motion précisait que le Comité spécial sur les relations sino-canadiennes pourrait, après consultation avec le légiste, choisir de rendre public tout matériel expurgé.

Le gouvernement Trudeau a défié l'ordre de la Chambre et a fourni les documents non expurgés au Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement (CPSNR), dont les membres ont une habilitation de sécurité maximale et sont tenus au secret.

Le gouvernement a fait valoir que le CPSNRComité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement était l'organisme approprié pour examiner les documents sans mettre en danger la sécurité nationale ni compromettre les enquêtes en cours.

La semaine dernière, Anthony Rota a estimé que l'envoi des documents au CPSNRComité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement ne constituait pas une solution acceptable, puisqu'il s'agit d'un organisme relativement nouveau et non d'un comité permanent du Parlement.

Les pouvoirs en question, comme tous ceux dont jouit la Chambre collectivement et les députés individuellement, sont essentiels à l'exercice de leurs fonctions. Une citation de :Anthony Rota, président de la Chambre des communes

La Chambre a le pouvoir, et même le devoir de les réaffirmer lorsqu'une obstruction ou une ingérence entrave ses délibérations , a ajouté M. Rota.

Le critique conservateur des affaires étrangères Michael Chong, qui allègue que le refus du gouvernement libéral de divulguer les documents est la preuve d'un camouflage, a déclaré que son parti soutient la position de M. Rota.

La décision du gouvernement Trudeau d'utiliser le système judiciaire indépendant du Canada pour défier les ordres de la Chambre des communes porte atteinte à la primauté du droit et à notre démocratie parlementaire. Cela devrait concerner tous les Canadiens , a déclaré M. Chong.

Jusqu'à ce que les documents soient publiés, les conservateurs du Canada continueront d'exiger des réponses et de tenir le gouvernement Trudeau responsable. Nous protégerons notre sécurité nationale.

Avec les informations de Brennan MacDonald, de CBC