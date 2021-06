Notre-Dame-de-Montauban a de nouveau accès à une épicerie

C’est la troisième ouverture de ce commerce en moins de 10 ans. Depuis 2015, l’établissement avait dû fermer à deux occasions.

Cette situation a forcé pendant longtemps les résidents de Notre-Dame-de-Montauban à parcourir plus de 10 kilomètres et à se rendre dans les villages voisins pour faire leurs emplettes.

Un problème de taille lorsqu’on considère que Notre-Dame-de-Montauban est l’une des plus vieilles MRC de la province.

Imaginez les problèmes de mobilité que ça pouvait causer aux gens, aux personnes âgées entre autres, des gens qui ne sont pas autonomes en moyen de transport , précise le maire Serge Deraspe.

Le retour des aliments frais dans la municipalité permet donc de mettre fin à la situation de désert alimentaire que vivait la municipalité.

Ce retour, les habitants de Notre-Dame-de-Montauban le doivent à un couple de Montréal qui a décidé de reprendre le commerce.

Ça a commencé l'été passé, on est venu passer quelques jours dans le chalet familial. Ça commençait à parler beaucoup [du fait] qu'il n'y a plus de dépanneur, plus d'épicerie, plus rien. Donc, ça nous a interpellé un peu, puis on a pris un petit rendez-vous avec monsieur le maire pour voir les besoins qu'il y avait ici dans le coin , admet la nouvelle copropriétaire.

Avec l’aide de bénévoles, Manon Arsenault et Éric Trépanier ont donc pu relancer l’épicerie, remplacer l’équipement et faire les demandes de subventions nécessaires.

Les nouveaux propriétaires continueront d’offrir le service de ravitaillement d’essence, qui avait dû être maintenu par des bénévoles au cours des derniers mois.

D’après le reportage de Flavie Sauvageau