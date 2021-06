Une cérémonie de réconciliation entre les Acadiens et les Mi’kmaq de l’Î.-P.-É.

L'événement a clos une série d’activités réalisées tout au long de l’année scolaire en collaboration avec la communauté mi'kmaq.

Une quarantaine d’enfants âgés de 5 à 12 ans ont pris part à la cérémonie.

C’est certain que les élèves ont maintenant une meilleure idée sur la relation entre les Acadiens et les Mi’kmaq. [...] Les jeunes sont vraiment intéressés et touchés par cette histoire.

Une citation de :Julie Gagnon, directrice adjointe à l’École Saint-Augustin