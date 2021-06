Le Château vend sa marque de commerce à Suzy's

La vente survient alors que Le Château arrive à la fin de ses procédures en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (LACC).

L'entente a été autorisée mardi par la Cour supérieure du Québec et a été conclue vendredi, a précisé Le Château.

La société a ajouté que tous les administrateurs et membres de la haute direction de l'entreprise avaient démissionné dans la foulée de la vente.

Suzy's se spécialise dans les vêtements, les chaussures et les accessoires pour femmes et compte plus de 130 magasins à travers le Canada.

Déficitaire depuis 2010, Le Château s'était tournée vers la LACC Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies en octobre dernier, une décision que d'autres détaillants comme Aldo, Reitmans, Groupe Dynamite ainsi que Frank and Oak ont été contraints de prendre aussi depuis le début de la crise sanitaire.

La pandémie de COVID-19, qui a entraîné l'annulation de bals, de mariages et d'autres événements, a fait chuter la demande de tenues de soirée, qui représentent environ la moitié du chiffre d'affaires de la chaîne Le Château, fondée en 1959, ce qui avait accentué ses difficultés.