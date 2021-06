Les refuges pour sans-abris et les villes se préparent à la canicule

La vague de chaleur en Alberta force les villes de Calgary et d'Edmonton ainsi que les refuges pour sans-abri à prendre des précautions supplémentaires.

Le refuge Alpha House a des bouteilles d’eau, de la crème solaire et des vêtements d’été en abondance en prévision des températures qui pourraient atteindre 40 degrés Celsius la semaine prochaine.

La majorité de notre clientèle n’a pas de résidence. Elle passe 90 % de son temps à l’extérieur, ce qui augmente le risque de déshydratation. Une citation de :Seth Dickin, intervenant Alpha Hou

Les toxicomanes ne peuvent pas réguler leur température interne aussi bien. Donc, cela les met aussi à risque de subir des coups de chaleur , ajoute Seth Dickin.

Une des équipes d’Alpha House, le Doap team, continuera de faire de la distribution de bouteilles d’eau et d’offrir du transport pour les sans-abri qui voudraient trouver un endroit où se rafraîchir.

Nous sommes toujours sur la route et nous circulons en camionnette pour repérer des gens en détresse. Nous avons aussi une ligne ouverte où les gens peuvent téléphoner s’ils voient quelqu’un qui a besoin d’aide et pas juste au centre-ville, nous sommes partout en ville , ajoute Seth Dickin.

Ligne d'urgence du Doap Team Numéro : 403 998-7388 Si la personne semble en détresse immédiate, il est préférable d'appeler les services d'urgence au 911.

Pour l’instant, les sans-abris à qui je parle ne semblent pas très préoccupés. Ils ont vécu à l’extérieur une bonne partie de leur vie. Malgré tout, quand ils nous voient, il y a toujours quelque chose qui peut les aider , dit Seth Dickin.

Le coordonnateur principal du refuge Calgary Drop In Shelter, Tyler Foulkes, dit qu'ils garderont un œil attentif sur leurs clients au cours des prochains jours.

Surtout pour s'assurer que les gens sont en sécurité et leur faire savoir qu'ils peuvent obtenir de l'eau chez nous. Nous allons leur distribuer des bouteilles quand ils partent, nous assurer qu’ils sont habillés adéquatement et ne portent pas leur veste ou leur manteau à l’extérieur ou qu’ils ont des chapeaux et qu’ils mettent de la crème solaire , dit-il.

Une vague de chaleur extrême est attendue en Alberta. Photo : Radio-Canada / Evelyne Asselin

Une vague de chaleur sans précédent

Environnement Canada a publié cette semaine un avertissement de chaleur qui couvre presque tout l'ouest du pays.

Le météorologue David Phillips affirme que cette vague de chaleur devrait être historique en raison des températures qui seront atteintes, mais aussi à cause de leur durée.

Ce n'est pas seulement qu'il va faire extrêmement chaud, mais c'est la durée et l'intensité de la chaleur qui va rendre cela particulièrement inhabituel. Une citation de :David Phillips, météorologue

La Ville de Calgary va déployer des stations d’eau potable et ouvrira tous les parcs aquatiques, les aires de jeux et les fontaines d'eau potable de la ville dans les parcs.

Nous prévoyons cinq ou six jours où les températures risquent de dépasser les 32 degrés Celsius. La dernière fois où nous avons vécu cinq jours avec plus de 32 degrés, c'était en 1914. Cet épisode a le potentiel d’être le moment de chaleur le plus marquant de l’histoire récente de Calgary , indique Kyle Fougère, météorologue de sensibilisation aux alertes à la Ville de Calgary.

La Ville exhorte les Calgariens à rester au frais, à s’hydrater et à être conscients des risques d'incendie accrus. Une carte des emplacements où il est possible d’aller se refroidir est aussi offerte en ligne.

Les habitants des États-Unis et du Canada sont les consommateurs d’eau les plus gourmands dans le monde. Les Canadiens consomment en moyenne le double d'eau de ce que consomment les Européens. Photo : Radio-Canada / Claudia Timmons

Calgary demande aussi de réduire l’arrosage et de ne pas tondre la pelouse pour l'instant.

Pour sa part, la Ville d’Edmonton a activé ses protocoles d'intervention en cas de conditions météorologiques extrêmes. Les centres de loisirs, les piscines et les installations municipales seront ouverts à tous ceux qui ont besoin d'échapper à la chaleur.

Les agents de la paix distribueront des bouteilles d'eau aux personnes dans le besoin.

Avec les informations de Dave Gilson et d'Évelyne Asselin