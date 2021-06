La pluie joue les trouble-fêtes à la Zone portuaire

C’est le chanteur Dominique Hudson qui a eu l’honneur de grimper sur les planches pour cette première sur le site depuis le 29 février 2020. Les averses ont toutefois refroidi les ardeurs des spectateurs.

Au passage de Radio-Canada, vers 21 heures, ils étaient environ une centaine à avoir bravé la météo, habillés de leur imperméable. Quand la pluie a cessé en fin de soirée, 300 personnes se trouvaient sur place, selon le directeur général de la Société de gestion de la Zone portuaire, Fabien Hovington.

Le site de la Zone portuaire s’était doté d’une capacité maximale de 1000 personnes réparties dans quatre sections pouvant chacune accueillir 250 personnes, selon les règles sanitaires entourant les événements extérieurs dont les places ne sont pas déterminées. Ce type d’événement, au même type que les festivals, sont autorisés depuis vendredi.

C’est dommage avec la température, mais ce n’est que partie remise. Cela dit, l’événement était diffusé sur Facebook et on ne peut pas annuler un contrat d’artiste comme ça, sauf s’il y a des orages et des éclairs , a réagi en soirée Fabien Hovington.

Les mesures sanitaires connues ont été appliquées pour ce spectacle. Photo : Radio-Canada / Roby St-Gelais

En après-midi, M. Hovington cachait mal sa fébrilité pour cette reprise des spectacles après une très longue période d’inactivité. Tant les employés de la Zone portuaire que les techniciens et les artistes étaient heureux de se replonger dans une ambiance de concert, selon lui.

La première partie a été assurée par le groupe The Side Up.

La programmation sera chargée au cours des prochains jours. L’Orchestre symphonique du Saguenay-Lac-Saint-Jean et Florence K seront en vedette samedi soir dans le cadre de l’Estival du Festival Jazz & Blues de Saguenay et un spectacle aura lieu le soir de la fête du Canada. D’autres artistes se produiront sur la scène plus tard cet été.

Des assouplissements pour les événements

Les événements extérieurs et les festivals sont désormais permis partout au Québec avec un maximum de 3500 personnes par site. La capacité totale de ces événements est déterminée selon le nombre de sections pouvant accueillir 250 personnes chacune et le nombre d’entrées et de sorties.