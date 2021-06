Le jeune Liam Shayton Awashish réalisera son rêve de voir le CH en action

Le jeune garçon a appris la nouvelle en sautillant sur son lit dans sa chambre décorée aux couleurs du Tricolore. Il est emballé à l’idée de voir son idole Carey Price en action au Centre Bell.

La concrétisation du rêve de Liam a été rendue possible grâce à l’implication de l’organisme des Clowns thérapeutiques Saguenay. L’une des fondatrices, Josée Gagnon, a lancé vendredi matin un appel à tous sur les réseaux sociaux après avoir pris connaissance de l’histoire du garçon de Mashteuiatsh.

Réseau Facebook, j'ai besoin de ton aide pour le petit Liam Shayton Awashish, 3 ans et demi qui se bat contre un gros cancer. Il habite Mashteuiatsh au Lac-Saint-Jean. Il est d'origine autochtone et son coeur est rempli d'espoir. Il reçoit des traitements depuis février. Il trouve cela très difficile. Son rêve est d'aller à un match des Canadiens de Montréal et de rencontrer Carey Price qui est son héros , pouvait-on lire.

Le vœu de Josée Gagnon a été exaucé en à peine 40 minutes. L’homme d’affaires, Éric Larouche, est le généreux donateur qui a offert les billets tant convoités. La mère de Liam, Pamela Duciaume, n’en revenait pas de voir la demande de son fils être comblée aussi rapidement.

Wow! Sérieusement, je capote. Un énorme merci à Josée Gagnon et à l’entrepreneur Éric Larouche pour ce geste généreux pour que Liam réalise son rêve. Il va adorer son moment! Je n’ai même pas les mots pour dire à quel point je suis reconnaissante envers vous. Il a crié fort pour encourager ses Habs hier et voilà qu’il pourra aller au Centre Bell. Il le mérite tellement mon petit guerrier, ça n’a pas été facile ces derniers mois , a-t-elle écrit sur les réseaux sociaux.

L’organisation du Canadien de Montréal a rapidement été informée de l’histoire du jeune Pekuakamiulnu. Une demande a été faite afin qu’il puisse rencontrer son héros.