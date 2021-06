Deux designers d’Edmonton misent sur le retour aux espaces de travail ouverts

La pandémie de COVID-19 et la ruée vers le télétravail ont mis des bâtons dans les roues de Nick Kazakoff et Brendan Gallagher. L’entreprise fondée par les deux jeunes designers se spécialise dans l’ameublement des espaces de bureau, notamment des cabines conçues pour les espaces de travail à aire ouverte.

Dans l’atelier d'Onetwosix, dans le nord-ouest d’Edmonton, différentes pièces de bois aux formes inhabituelles côtoient des imprimantes 3D. Celles-ci servent à fabriquer des cabines téléphoniques nouveau genre.

Nick et Brendan ont fabriqué la première en 2015 dans un garage de la 126e rue, ce qui a d’ailleurs inspiré le nom de la jeune entreprise. Quelques années plus tard, ils exportaient leurs produits partout dans le monde et comptaient des compagnies comme Pokémon et Mercedes-Benz, en plus du gouvernement fédéral parmi leurs clients.

Les cabines Loop ont cependant été créées pour répondre à un besoin qui semble désormais sorti d’une lointaine réalité : avoir des discussions loin des oreilles indiscrètes quand on travaille dans un grand espace à aire ouverte.

Le printemps dernier a été vraiment effrayant pour nous. On s’est demandé si c’était la fin pour nos cabines, raconte Brendan Gallagher. Mais on s’est rendu compte que la demande pour des espaces de bureau allait demeurer, même si elle est appelée à changer.

Les deux designers ont également dû composer avec la hausse vertigineuse des prix du bois.

Avec la réouverture progressive de l’économie, le téléphone s’est cependant remis à sonner.

Depuis deux mois, je dirais que l’intérêt est deux à trois fois plus élevé maintenant. Une citation de :Nick Kazakoff, cofondateur, Onetwosix Design

Les ventes sont également en hausse, selon les deux fondateurs. Ces derniers ont recommencé à embaucher de nouveaux employés.

Le retour des espaces ouverts

Malgré l’engouement pour le télétravail généré par la pandémie, Nick et Brendan croient que les espaces de bureau ont encore un avenir.

La façon dont on voit les choses évoluer, c’est avec des espaces flexibles, explique Brendan Gallagher. Ce n’est pas juste d’avoir un espace à aire ouverte, c’est d’être capable de reconfigurer l’espace pour les employés qui seront là cette semaine ou pour un projet en particulier.

Les cabines Loop sont offertes en plusieurs formats. Photo : Radio-Canada / François Joly

La cohabitation entre télétravail et présence au bureau va pousser plusieurs entreprises à repenser l’organisation de leurs espaces, selon eux. Les lourdes tables immobiles pourraient être remplacées par des meubles plus légers qui peuvent être rassemblés pour créer une salle de réunion éphémère.

Il n’y a pas de solution unique qui va convenir à toutes les entreprises , ajoute Nick Kazakoff.

Onetwosix, qui offre aussi toutes sortes d’autres services de design industriel, espère se tailler une place dans cet espace en mutation.