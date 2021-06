Le financement de l’Université de Moncton au cœur de réflexions

La communauté acadienne et universitaire s’est penchée sur l’avenir et le financement de l’Université de Moncton lors d’une table ronde organisée par la Fédération des étudiants et des étudiantes du Campus universitaire de Moncton (FÉÉCUM) et la Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick (SANB). Au cœur de la discussion : le projet de loi C-32 sur la modernisation de la Loi fédérale sur les langues officielles.