L'avocat de la famille Floyd salue une peine qui permet la « réconciliation »

L'avocat de la famille de George Floyd a salué vendredi la peine prononcée contre le policier blanc Derek Chauvin, condamné à 22 ans et demi de prison , estimant qu'elle permettrait la réconciliation de la nation.

Cette condamnation historique fait franchir à la famille Floyd et à notre nation un pas de plus vers la réconciliation en leur permettant de tourner la page et en désignant des responsables , a estimé Ben Crump sur Twitter.

La famille de George Floyd, le révérend Al Sharpton et l'avocat Ben Crump se sont réunis à l'extérieur de la cour pour faire une déclaration après l'annonce de la peine.

On peut respirer juste un peu mieux aujourd'hui. Une citation de :Ben Crump, avocat de la famille de George Floyd

Le révérend Al Sharpton dit une prière après le prononcé de la peine de Derek Chauvin. Photo : Reuters / Nicholas Pfosi

La peine maximale dont pouvait écoper Derek Chauvin était de 40 ans.

Il y a des choses positives à tirer de la peine aujourd’hui, mais 22 ans et demi, ce n’est pas assez , a résumé Brandon Williams, le neveu de George Floyd.

Le jeune frère de George Floyd, Rodney, a ensuite qualifié la peine de tape sur les doigts .

On n’a pas eu ce qu’on voulait , a aussi admis la cousine de George Floyd. Tous reconnaissent cependant que le fait d'avoir obtenu une condamnation contre un policier constitue une avancée en soi.

Il s'agit en fait d'une peine rarissime. Avant Derek Chauvin, seulement une dizaine de policiers américains avaient écopé de peines de prison pour des meurtres commis dans l'exercice de leurs fonctions.

Le progrès ne doit pas s'arrêter ici, a souligné le révérend Al Sharpton qui a rappelé que bien des victimes de crimes similaires – il a notamment évoqué Breonna Taylor et Daunte Wright – n'avaient même pas obtenu de procès.

Le frère de George Floyd Philonise a aussi pris la parole pour remercier les activistes et les militants à travers le monde qui changent la donne. Sans vous, nous n’aurions pas eu toute cette aide , a-t-il dit.

Nous avons besoin de nous tenir debout et de nous battre. On ne peut pas se reposer , a-t-il ajouté.

En fin de journée vendredi, le président américain Joe Biden a pour sa part qualifié la peine de juste .

Bien que ce dossier ait bouleversé les États-Unis, le juge Peter Cahill a juré ne pas avoir fondé sa décision sur l'émotion ni sur l'opinion publique .